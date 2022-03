In Tiefgaragen versteckt, tagelang auf Zug gewartet: Geschichten von ukrainischen Geflüchteten

Von: Tobias Gmach

Teilen

Im Gemeinschaftsraum des BRK-Pflegeheims: die Ukrainerin Olha mit ihren Kindern Versavia, Demir und Iryna (v.l.) und deren Oma Klara. © Dagmar Rutt

Weil ein ganzer Trakt des neuen BRK-Pflegeheims in Gauting noch leer steht, finden Geflüchtete dort Unterschlupf. Ein Besuch bei Menschen, die sauer auf Russland sind, sich vor der Flucht in Tiefgaragen versteckt haben und nun mit Landsleuten Hausgemeinschaften bilden.

Gauting – Alexander Starischko will unbedingt noch etwas loswerden. Die Pressevertreter – drei Reporter, zwei Fotografinnen – wollen gerade gehen, als er zu einem Appell ausholt. Der 63-Jährige, Glatze, blaues Sweatshirt, Camouflage-Stoffhose, steht vor einer bunten Bücherwand in der Bibliothek des Pflegeheims auf dem BRK-Mehrgenerationen-Campus in Gauting. Ein ihm völlig fremder Ort. Vor ein paar Tagen noch war Starischko in Poltawa, einer 300 000-Einwohner-Stadt im mittleren Osten der Ukraine – seine Heimat. „Hört auf zu bombardieren“, ruft er den Russen auf Russisch entgegen. „Wir kriegen euch irgendwann, und dann kriegt ihr alles zurück.“ Dann nimmt Starischko eine stramme Haltung fürs Foto ein. Und er erzählt noch, dass er 22 Jahre bei der ukrainischen Luftwaffe war – und dass seine beiden Söhne gerade im Krieg kämpfen.

Der Mann ist eine Ausnahme unter den 100 Geflüchteten, denen das Rote Kreuz Unterschlupf gewährt. Es sind vor allem Frauen, Kinder und Jugendliche. Ein sieben Monate alter Säugling ist der Jüngste. Auch Omas mit Gehstock, ihren Töchtern und Enkeln haben Gauting erreicht. Nach Tagen der Flucht. Seit ihrer Ankunft am Sonntag herrscht Trubel, wo vorher Leere war. Einkaufswagen mit Alltagsbedarf werden rein- und rausgeschoben, der Lidl-Markt ist ja gleich nebenan. Nicole Scheibenpflug, stellvertretende Kreisbereitschaftsleiterin des BRK, huscht immer wieder durch die automatische Schiebetür von drinnen nach draußen. Gerade noch fürs Impfzentrum verantwortlich, koordiniert und organisiert sie nun hier alles. An einem provisorisch hingeschobenen Schreibtisch in der Lobby des Altenheims, die BRK-Kreisgeschäftsführer Jan Lang als „Kommandozentrale“ bezeichnet. „Der zweite Zwölf-Stunden-Tag in Folge“, sagt Scheibenpflug lachend. Eine Stunde davor hat sie einige Geflüchtete gelobt, weil sie ihre WG im Griff haben, weil sie die Küche sauberhalten.

In der Kommandozentrale: Nicole Scheibenpflug vom BRK leitet die Flüchtlingsunterkunft. Ihr Schreibtisch steht in der Lobby des Altenheims. © Dagmar Rutt

Zur Orientierung: Wir befinden uns im Gebäudeteil A der Einrichtung für Senioren, die eines Tages 84 Bewohner beherbergen soll. Vor einem guten halben Jahr eröffnet, leben dort erst 16 ältere Menschen in einer Hausgemeinschaft, von denen es insgesamt sechs gibt. Die Belegung könne nur nach und nach erfolgen, erklärt Lang an einem Tisch in der Lobby. Nicht, weil die Nachfrage gering, sondern weil Pflegepersonal so schwer zu finden sei. Deshalb kann der Landkreis nun drei Hausgemeinschaften anmieten, möglich ist das laut BRK auf jeden Fall bis Ende des Jahres. Lang habe dem Landratsamt bereits am 28. Februar, vier Tage nach Kriegsausbruch, Unterstützung angeboten. In einer Hauruck-Aktion stellten die „Schnelleinsatzgruppen“ am Sonntag 126 Feldbetten in 42 Zimmern auf, bestückten sie mit Decken und Kissen, verteilten Hygieneartikel und versorgten nebenbei 100 Menschen kulinarisch und testeten sie in der Tiefgarage auf das Coronavirus.

Rein in Hausgemeinschaft eins im Erdgeschoss. Alles ist nagelneu. Flure mit Teppichboden und altenheimtypischen Holzgeländern an der Wand. Dort kleben auch Zettel, die auf Maskenpflicht und Abstandsregeln hinweisen. Auf Ukrainisch, Englisch und Deutsch. Etwa 30 Leute haben sich auf Bierbänken im Gemeinschaftsraum versammelt. Zwei Dolmetscher haben sich bereit erklärt, beim Pressebesuch zu übersetzen. Ein ukrainischer BRK-Mitarbeiter, der eigentlich im Tutzinger Kindergarten eingesetzt ist. Nun hat er eine neue Aufgabe – eventuell für längere Zeit. Und die Gautingerin Anastasia Hristova ist eingesprungen. „Ich kann gar kein Ukrainisch“, sagt die 32-Jährige und lacht. Aber die Ukrainer können ihre Muttersprache: Russisch. So läuft die Kommunikation über Umwege und etwas holprig. Aber sie läuft, die Geflüchteten wollen ihre Geschichten erzählen, freuen sich, dass man ihnen zuhört.

Im eigenen Zimmer: eine Familie aus Odessa auf Feldbetten, mit denen die BRK-Schnelleinsatztruppe das sperrige Pflegebett ersetzt hat. © Dagmar Rutt

Eine vierköpfige Familie aus dem stark angegriffenen Odessa, die ihren Namen nicht nennen will, gewährt Einblicke in ihr Zimmer. Ein Smartphone hängt an der Steckdose, der Austausch mit der Heimat läuft auf Hochtouren. 300 Gigabyte registrierte der WLAN-Zugang, den das BRK eigens für die Ukrainer eingerichtet hat, schon bis Dienstagnachmittag. Eine enorme Datenmenge. Der Mann trägt ein T-Shirt mit der Aufschrift „Happy“, wie glücklich man in seiner Situation sein kann, ist nicht zu erfahren. Nur seine Frau redet: „Wir haben Explosionen gehört und uns in der Tiefgarage versteckt.“ Zwei Tage verharrte die Familie dort, erst dann war ein Zugticket zu kriegen. Von Putins Überfall sei sie „total überrascht“ gewesen. „Wir könnten es nicht glauben“, erzählt die Frau.

Lesen Sie auch Ukraine-Verhandlungen: USA warnen vor russischem Massenvernichtungswaffen-Einsatz Russland verkündet einen Kurswechsel bei Kriegs-Verhandlungen mit der Ukraine. Die USA warnen vor dem russischem Einsatz von Massenvernichtungswaffen. Der News-Ticker. Ukraine-Verhandlungen: USA warnen vor russischem Massenvernichtungswaffen-Einsatz

Nur eine Tasche für jeden packten Ruslan Baraniuk, seine Tochter Anastasiia und Frau Olha Mykhailets ein, als sie am 27. Februar überstürzt ihre Wohnung am schwarzen Meer nahe Odessa verließen. Über Ungarn kam die Familie nach Deutschland. „Wir wollen zurück, wir haben unser ganzes Leben dort verbracht“, sagt Ruslan Baraniuk. Er ist Ingenieur, seine Frau Programmiererin im Ruhestand. Tochter Anastasiia hat gerade ihr Grafikdesign-Studium abgeschlossen, war auf Jobsuche – dann brach der Krieg aus. Dass im Heimatland der Familie nun auch Zivilisten beschossen werden, ist ihnen noch unbegreiflich. „Ein bisschen Spazierengehen, die Gegend erkunden“: Das steht für die drei Ukrainer dieser Tage auf dem Programm. Ihnen ist klar, dass Gauting nur eine Zwischenstation ist.

Digitale Hilfsgruppe des BRK Starnberg

Das BRK hat bereits reichlich Hilfsangebote bekommen. Zur besseren Koordinierung der Unterstützung Geflüchteter aus der Ukraine hat der Kreisverband eine digitale Hilfsgruppe in der App Locci gegründet. Dort kann jeder, der will, seine Hilfe anbieten – und das BRK teilt mit, was gerade gebraucht wird. Die App kann man kostenlos herunterladen und dann der Gruppe „StaRKe Ukraine Hilfe“ beitreten.

Alles aus Ihrer Region! Unser Starnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Starnberg – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Starnberg finden Sie hier.