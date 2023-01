Indische Küche im „Zum Bären“

Kochen und servieren im „Namaskar“: Priyanka Kethavath und Restaurantchef Diyantha Weewasinghe. © dr

Erst vor Kurzem hat Priyanka Kethavath ihr indisches Lokal „Namaskar“ im Gautinger Traditionsgasthaus „Zum Bären“ eröffnet – und schon ist das Restaurant kein Geheimtipp mehr.

Gauting – Das Restaurant im denkmalgeschützten Traditionsgasthaus „Zum Bären“ am Pippinplatz stand drei Monate leer. Doch am 26. Oktober hat Priyanka Kethavath (28) das Gautinger Lokal von ihrem Vorgänger übernommen – und eröffnete hier am Eingang zur Gautinger Villenkolonie das „Namaskar“: Namaskar sei in Indien ein Willkommensgruß mit Verbeugung, erläutert Restaurantleiter Diyantha Weewasinghe, der fließend Deutsch spricht. Der Hotelkaufmann aus Indien lebt seit vier Jahrzehnten in München und bediente einst als Oberkellner im Hotel Vier Jahreszeiten schon Prominente wie Roger Moore, David Copperfield, Catherine Zeta-Jones, aber auch die Kaiserin und den Kaiser von Japan, was gerahmte Zeitungsausschnitte belegen, die jetzt im Entree des „Namaskar“ hängen.

„Mein Traum war immer ein eigenes indisches Traditionsrestaurant“, erzählt Priyanka Kethavath. Kochen sei seit Kindesbeinen ihre große Leidenschaft gewesen. Doch ihr strenger Vater, Polizist im südindischen Hyderabad, habe verlangt, dass sie zuerst ein aussichtsreiches Studium absolviert. An der staatlichen Universität in Süd-Florida schloss die Inderin deshalb mit dem Master in Ingenieurwissenschaften für Transportwesen ab. Dort hat Priyanka Kethavath auch ihren Ehemann Swamy Megavath kennengelernt: Der Software-Ingenieur arbeitet bei der Apple-Niederlassung in München. „Und für mich wurde ein Traum wahr“, sagt Kethavath. Im Gasthaus „Zum Bären“ könne sie endlich ihrer Passion, dem Kochen, frönen.

Südindische Küche wie in Hyderabad steht im „Namaskar“ auf dem Programm: Nach ihren eigenen Rezepten wird jedes Gericht frisch zubereitet, berichtet Kethavath. Dazu reicht sie Dips wie die dunkle Soße „aus echter Tamarinde“, eine Sauce mit frischer Minze oder einen scharfen Joghurt-Dip mit Chili. „Gesundes Essen in südindischer Tradition“, darauf kommt es ihr an, betont „Namaskar“-Chefin Kethavath, die selbst in der Küche steht. „Alles wird frisch auf die Minute zubereitet“, vom indischen Hühnchen-Masala bis hin zum Gemüse im Teigmantel. Zum Dessert gibt‘s hausgemachte Mango-Creme oder indisches Eis.

„Das Essen war hervorragend“, lobt die Gautingerin Bärbel Ebner, die sich mit ihrer Kollegin Sylke Wischnevsky dort diese Woche zum Mittagessen traf. Und die Direktorin des Otto-von-Taube-Gymnasiums schwärmt dann gleich von der offiziellen Weihnachtsfeier, die auch schon im „Namaskar“ stattgefunden hat.

Da strahlt die junge Restaurant-Chefin Priyanka Kethavath – und präsentiert das Willkommensbild, das der Gautinger Künstler Richard Eckert für sie gemalt hat. Denn ohne groß Werbung zu machen, hat sich das „Namaskar“ per Mundpropaganda in Gauting schon einen Namen gemacht. Im Sommer plane sie im Biergarten des „Namaskar“ auch eine Kochshow, blickt Priyanka Kethavath voraus.

Christine Cless-Wesle