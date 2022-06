Inner Wheel Club unter Gautinger Leitung

Teilen

Christine Altona ist ab Juli Deutschland-Repräsentantin von IWC. © privat

Christine Altona aus Gauting ist die neue Deutschland-Repräsentantin von 239 Clubs.

Gauting – Christine Altona aus Gauting ist von rund 9000 „Freundinnen“ des Inner Wheel Clubs (IWC) zu ihrer nationalen Repräsentantin für Deutschland gewählt worden. Die Textilkünstlerin ist Präsidentin des Clubs München-Fünfseenland, der sich monatlich in Krailling trifft. IWC, eine Ausgründung von Rotary, ist nach eigenen Angaben die größte Frauen-Service-Organisation weltweit und mit 110 000 Mitgliedern in 105 Ländern aktiv.

„Ab 1. Juli bin ich für Deutschland zuständig“, erklärte die frisch gekürte Repräsentantin im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Bereits in ihrem Elternhaus in den Niederlanden „bin ich mit Rotary und dem Inner Wheel Club groß geworden“, erläutert die Neu-Gautingerin. „IW-Clubs sind soziale Vereinigungen von Frauen, die sich für benachteiligte Menschen in ihrer Umgebung oder anderswo in der Welt einsetzen“, schreibt Petra Schaber, die Clubkorrespondentin München Fünfseenland. Die international anerkannte NGO engagiere sich für Menschen an Brennpunkten, „bei denen Hilfe und Unterstützung gebraucht wird“. Über Bücherverkäufe, Basare oder Benefizveranstaltungen werden Sponsorengelder gesammelt. „Unzählige Projekte werden gefördert“, erläutert Petra Schaber: „So wurde mit Hilfe aller deutschen Clubs eine Summe von 257 000 Euro für die Opfer der Flutkatastrophe im Ahrtal gespendet.“ Auch in der Hilfe für Flüchtlinge aus der Ukraine seien die IW Clubs aktiv. „Vor vier Jahren hatte ich noch eine Ausstellung mit großen Wandteppichen in Cherson in der Ukraine“, erzählt Christine Altona.

Nach Indien und England steht Deutschland mit 239 Clubs weltweit an dritter Stelle

Nach Indien und England steht Deutschland mit 239 Clubs weltweit an dritter Stelle. Global ist für alle IWCs die Weltpräsidentin Ebe Panitteri Martines mit Sitz in Manchester zuständig. Delegierte von IWC hätten eine beratende Funktion bei den Vereinten Nationen.

Der Club unterstütze auch konkret mit ehrenamtlichem Engagement, sagt die Gautingerin: „Das ist uns sehr wichtig.“ Nach ihrem Amtsantritt im Juli ändert sich für sie einiges: „Da werde ich viel reisen müssen“ – um weltweit geförderte Projekte zu besuchen. Im ersten Schritt aktualisiere sie mit einem Team die Website für Deutschland. Denn IW müsse moderner, bekannter werden, „damit sich etwas bewegt“, erklärt Christine Altona ihr Ziel. Freundschaft, Hilfsbereitschaft, internationale Verständigung sowie Verbindungen im In- und Ausland zu knüpfen, liegt ihr am Herzen. Im Mai 2024 wird das 100-jährige der internationalen Frauenorganisation groß gefeiert.