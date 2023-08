Insekten willkommen auf Streuobstwiese an der Würm

Teilen

Kornblumen auf der renaturierten Streuobstwiese in Gauting an der Würm. © Gemeinde Gauting

Eine Streuobstwiese an der Würm in Gauting ist renaturiert worden - und die Erfolge sind derzeit deutlich sichtbar.

Gauting – Kornblumen tauchen eine bis vor Kurzem noch artenarme Grünfläche in Gauting derzeit in ein lilafarbenes Blütenmeer. Damit würden die ersten Erfolge der laufenden Renaturierung deutlich sichtbar, teilte die Gemeinde mit. Die Naturschutzbeauftragte der Gemeinde, Michaela Thiel, freute sich bei der Begehung der Streuobstwiese über den Fortschritt: „Die Neuansaat mit heimischen Gräsern und Kräutern ist, wie man sieht, trotz lang anhaltender Trockenheit kurz nach der Ansaat wunderbar gelungen. Wir sind damit unserem Ziel, die Artenvielfalt in unserer Gemeinde zu fördern, einen großen Schritt näher gekommen.“

Die Streuobstwiese liegt im Landschaftsschutzgebiet „Kreuzlinger Forst“ an der Würm. Im Rahmen der Biotopvernetzung stelle die Streuobstwiese in Gauting einen „Trittstein“ dar, der es Insekten ermöglicht, weitere Lebensräume innerhalb der Gemeinde zu erschließen und einen genetischen Austausch zuzulassen, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Renaturierung wird von der TU München im Rahmen des Projektes „Grassworks“ begleitet, einem interdisziplinäres Projekt, das verschiedene Grünlandrenaturierungsprojekte in ganz Deutschland wissenschaftlich untersucht.

Weitere Details zur aktuellen Maßnahme finden Interessierte im Online-Forum „Artenreiches Grünland in Deutschland“ unter www.artenreiches-gruenland.de. Dort besteht auch die Möglichkeit, sich mit Experten auszutauschen, Fragen zu stellen oder an einer Umfrage zur Wiederherstellung von artenreichem Grünland teilzunehmen.