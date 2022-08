„Into the ice“ auf Gautinger Leinwand: Forscher seilen sich ins Grönland-Eis ab

Massen an Schmelzwasser bilden die sogenannten „Gletschermühlen“. In diese stiegen die Forscher hinab. Für die graue Färbung des Eises sorgt Schmutz aus der Atmosphäre. Auch dieser forciert die Erderwärmung.

Fünf-Seen-Filmfestival

Von Hanna von Prittwitz schließen

Das Eis dröhnt und ächzt, und der Kinobesucher fühlt sich mindestens genau so klein wie die Forscher, die sich auf der Leinwand gerade in eine 180 Meter tiefe „Gletschermühle“ abseilen: Mit „Into the ice“ begann am Donnerstag die „Kino & Klima“-Reihe des Fünf-Seen-Filmfestivals.

Gauting – Die Außentemperatur betrug 26 Grad, die Sonne strahlte. Trotzdem saßen am Donnerstagnachmittag um 17 Uhr erstaunlich viele Menschen in Saal 1 des Kino Breitwand in Gauting. Dort stand „Into the ice“ auf dem Programm, eine Dokumentation über drei bemerkenswerte und mutige Forscher aus der Reihe „Kino & Klima“ der Hechendorfer Anne und Dr. Alex Eichberger. Der Film kommt erst Mitte September ins Kino, Filmpate für seine Premiere beim Fünf-Seen-Filmfestival (fsff) ist der Energiewendeverein Starnberg.

Regisseur und Kameramann Lars Henrik Ostenfeld begleitete für den Film die drei weltweit bedeutendsten Gletscherforscher Jason Box, Alun Hubbard und Dorthe Dahl-Jensen an ihre Arbeitsplätze im grönländischen Inland-Eis. Beweggrund war, das erklärte Alex Eichberger im Anschluss an die Vorführung im Gespräch mit Daphne Rolka: „Er wollte den Rückgang des Eises dokumentieren und der Gesellschaft zeigen.“ Ostenfeld verzichtete auf die gewohnte Film-Entourage, ließ sich von einem Elitesoldaten im Klettern unterrichten und lernte, seine Angst zu überwinden und in eine sogenannte Gletschermühle hinabzusteigen. Schmelzwasser schafft diese spiralwandigen Hohlformen im Eis, die Hunderte Meter tief sein können und ständig in Bewegung sind. Die Forscher wollten wissen, ob sich unter den Eismassen Wasser sammelt. Sie erkannten: Der Gletscher beinhaltet in seiner Tiefe große Wassermengen, die ein Abschmelzen beschleunigen.

Erklärt wird dies alles in Untertiteln und mit der Stimme von Tote-Hosen-Sänger Campino. Osterfeld gelingen in der Tiefe und vermutlich doch schlotternd vor Angst wunderbare Bilder. Die Forscher gehen mit größtem Ernst zu Werke, sie riskieren ihr Leben, und sie verlieren es auch. Während der Dreharbeiten stürzt der Wissenschaftler Koni Steffen in eine mit Wasser gefüllte Gletscherspalte und stirbt. Aus Alun Hubbards Augen fließen Tränen, bevor er in die tiefe Gletschermühle hinabsteigt. Aber er sagt auch: „Ich bin 50, ich hatte ein Leben voller Abenteuer.“ Die Forschung sei mehr wert und wichtiger.

+ „Es ist nicht zu spät“: Dr. Alexander Eichberger im Gespräch mit Moderatorin Daphne Rolka. © Hanna von Prittwitz

Das Ehepaar Eichberger hat die insgesamt sechs Filme aus der Reihe „Kino & Klima“ gemeinsam mit Matthias Helwig ausgesucht. „Offene Türen“, hätten sie schon bei der ersten Auflage der Reihe 2021 eingerannt. „Es ist die richtige Zeit dafür“, sagt Anne Eichberger. Das Ehepaar ist auch als Sponsor in das Festival eingestiegen, es möchte das Kino als Plattform für mehr Wissen zum Thema nutzen. „Kino ist perfekt geeignet“, sagen beide. Die Resonanz sei positiv, und die Klicks auf ihre Klimaseite (unserklima.jetzt) stiegen.

Und sie haben Hoffnung. Ein Zuschauer kritisierte: „Der CO2-Eintrag ist zu groß, es ist zu spät. Aber darüber redet niemand.“ Das wollte Alexander Eichberger mit Blick auf die Generation der jungen Moderatorin nicht stehen lassen. „Das ist eine gefährliche Aussage“, fand er. „Ich glaube auch, dass es eine Chance gibt, den anthropogenen CO2-Eintrag massiv zu reduzieren und damit auch Zeit zu gewinnen – wie es im Film anklang. Das ist das, was wir beeinflussen können und müssen. Wir brauchen das Verständnis in der Gesellschaft. Es ist nicht zu spät.“ Er sagte aber auch: „Wir sind alle Junkies, die an der fossilen Nadel hängen. Das müssen wir ändern.“ Dafür bleibe nur Zeit bis zum Ende dieses Jahrzehnts. Das Problem sei auch nicht die jüngere Generation. „Das Problem sind wir.“

Insgesamt sind in der Reihe sechs Filme zu sehen. „Into the ice“ läuft noch am Montag, 29. August, in Weßling. Das Programm: fsff.de.