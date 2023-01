Jahr der Jubiläen in St. Vitus Stockdorf

Vorfreude auf ein Jahr mit mehreren Jahrestagen: Pfarrer Dr. Guy-Angelo Kangosa, Pfarrgemeinderatsvorsitzende Elisabeth Berger-Pöschl, Dr. Thomas Gößl (Vorsitzender des Kirchenbauvereins), Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger, der als Dank für eine Spende geehrte Dr. Günter Rittmann und Kirchenpflegerin Eva Wosnitzka (v.l.). © Dagmar Rutt

Mehrere Feiern stehen in diesem Jahr in der Pfarrei St. Vitus Stockdorf an. Beim Neujahrsempfang gab es aber auch eine Warnung.

Stockdorf - Etwa 40 Stockdorferinnen und Stockdorfer, aber auch Gautings Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger waren gestern beim Neujahrsempfang im Pfarrheim St. Vitus – worüber sich die Pfarrgemeinderatsvorsitzende Elisabeth Berger-Pöschl freute. Denn 2023 stehen Jubiläen ins Haus: Für fünf Jahrzehnte „Dienst mit Herzblut“ wird die Stockdorfer Mesnerin, Chorleiterin und Organistin Lydia Dellermann geehrt (11. März), Pfarrvikar Dr. Guy-Angelo Kangosa feiere im August sein 25. Priesterjubiläum und die zweite St. Vitus-Kirche Stockdorf an der Waldstraße habe am 1. November ihren 70. Weihetag.

Es sei nicht so leicht, die junge Generation heutzutage für die Kirche zu gewinnen, erklärte die Vorsitzende. Deshalb danke sie Katharina Vilgertshofer und ihrer Tochter Eleonora Pöschl (15) umso mehr, dass sie sich in der Jugendarbeit und bei den Sternsingern engagierten. Aber auch Daniel Ibrahim dankte sie: Der 16-jährige Schüler hatte die in zwei Corona-Jahren ausgefallene Feier mit seinem Klavierspiel musikalisch umrahmt.

Nur eine kirchliche Trauung in 2022

„Wenn Sie etwas auf dem Herzen haben – kommen Sie zu uns“, appellierten der neu gewählte Pfarrverbandsrat Manfred Deckert und Kirchenpflegerin Eva Wosnitzka. Sie fungiert als Bindeglied zum Stockdorfer Pfarrgemeinderat, zum Pfarrverband Planegg, als Ansprechpartnerin für die Senioren und Vorsitzende des Zweigvereins des Katholischen Frauenbundes. Drei Kinder wurden 2022 in St. Vitus getauft, 19 Mädchen und Buben feierten Erstkommunion, bilanzierte Elisabeth Berger-Pöschl. Es gab „leider“ nur eine einzige kirchliche Trauung im letzten Jahr, 16 Stockdorfer Katholiken seien 2022 verstorben.

„Mit großer Freude“ kümmert sich Eva Wosnitzka seit einem Jahrzehnt als Kirchenpflegerin ums Finanzielle. 2022 sei die Orgel der neuen Kirche generalüberholt worden. Dank einer großzügigen Spende des Stockdorfers Dr. Günter Rittmann sei das Freskobild an der historischen St. Vitus-Kirche im Ortskern restauriert worden. Dank Bürgermeisterin Kössinger habe sie 26 bedürftige Personen ausfindig gemacht, die über die Caritas-Sammlung „Stockdorfer für Stockdorfer“ unterstützt wurden, so die Kirchenpflegerin.

Nach den schwierigen Pandemie-Jahren sei es wichtig, „dass Sie in die St.-Vitus-Kirche des Pfarrverbands Planegg zur gemeinsamen Messe kommen“. Andernfalls drohe, dass das Gotteshaus geschlossen werde, warnte Eva Wosnitzka. Auch Pfarrer Johannes von Bonhorst hielt beim Empfang eine Neujahrsrede. (cc)