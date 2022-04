Gauting: Jakob Haeseler ist der beste Metallbauer

Mit Metall kann er umgehen: Jakob Haeseler wurde Innungsbester. © privat

Der Metallbauer Jakob Haeseler, der bei der Gautinger Firma Rheinhold-Stahl-Metallbau gelernt hat, beendet Ausbildung mit Bravour. Sein Gesellenstück ist ein Tischgrill.

Gauting – Die Innung München Metall hat den Metallbauer Jakob Michael Haeseler als Prüfungsbesten in seinem Fachgebiet ausgezeichnet. Sehr zur Freude seines Arbeitgebers Rheinhold-Stahl-Metallbau in Gauting. Als Gesellenstück konstruierte der 20-Jährige einen Tischgrill. „Den Entwurf und die technische Zeitung habe ich vorher angefertigt, wirklich zusammengebaut habe ich den Grill dann bei der Prüfung“, so Haeseler. Außerdem musste er bei der abschließenden Prüfung einen theoretischen Teil bestehen. Mit 88 von 100 möglichen Punkten bestand er als Bester in seiner Fachrichtung. Haeseler will bei Rheinhold-Stahl-Metallbau bleiben. „Das macht mir wirklich Spaß“, sagt Haeseler. An Zweitausbildung oder Walz habe er auch schon gedacht, zuerst möchte er jedoch Arbeitserfahrung sammeln.

Sören Maaß