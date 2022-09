Jubiläum ist gleichzeitig ein Abschied

Gut 20 Sängerinnen und Sänger gehören dem Kammerchor „collegium:bratananium“ im Jubiläumsjahr an. Sie freuen sich auf viele Besucher beim musikalischen Festwochenende. © Chor

Der Gautinger Kammerchor „collegium:bratananium“ feiert mit einem Festwochenende in zwei Wochen sein zwanzigjähriges Bestehen. Mit dabei ist letztmals der langjährige Dirigent und Chorleiter Johannes X. Schachtner.

Gauting – „Wer hätte nach dem Konzert am 1. November 2002 gedacht, dass zwanzig Jahre später ein Jubiläum begangen werden wird und eine erkleckliche Anzahl an Sänger:innen sogar immer noch an Bord ist?“ Diese Frage stellt der künstlerische Leiter des Gautinger Kammerchors „collegium:bratananium“, Johannes X. Schachtner, in der Rückschau. Und er ist natürlich heilfroh, dass es so gekommen ist und der Chor mit einem Festwochenende sein Jubiläum feiern kann.

Bei der Eröffnung „Ad Fontes“ am Freitag, 23. September, um 19.30 Uhr knüpft der Chor an seine langjährige Bach-Tradition an, wenn in der evangelischen Christuskirche die Motette „Jesu meine Freude“ erklingt. Mit dem Werk von Johann Sebastian Bach führt er quasi zu seinen Ursprüngen zurück. Am Samstag, 24. September, steht dann eine „langen Chornacht mit Musik von der Renaissance bis zur Moderne“ auf dem Programm. Beginn ist um 17 Uhr in der Pfarrkirche St. Benedikt.

„Aus purer Freude am Musizieren und vor allem aus einer besonderen Liebe zum Requiem von Gabriel Fauré scharten sich damals viele, vor allem auch junge Musik- begeisterte, um die damalige Unterbrunner Kirchenmusikerin Susanne Zimmerer“, erinnert Schachtner an die Anfänge des Projektchores. „Die damals blutjunge Jana Baumeister stand mit im Chor“ – längst ist sie eine erfolgreiche Opernsängerin und seit vielen Jahren festes Ensemblemitglied am Staatstheater Darmstadt. Ein Name für dieses junge Projekt war rasch gefunden: „collegium:bratananium“ nach der römisch-keltischen Ursprungssiedlung Bratananium, dem heutigen Gauting.

„Während meiner Studienzeit wurden die Projekte etwas unsteter“, erklärt Schachtner in der Festschrift weiter. 2007 aber habe er mit dem Chor, mit Blechbläsern und Rudi Spring am Klavier „ein halsbrecherisch schweres Programm“ einstudiert: Es war die Uraufführung seiner „Sonata“ über das Gedicht „Schtzngrmm“ von Ernst Jandl. In der Nachfolge von Prof. Stephan Schmidt dirigierte Schachtner von 2010 an regelmäßig Collegiums-Konzerte. Aus dem einstigen Projektchor gründeten die Mitglieder schließlich 2015 einen eingetragenen Verein, dessen Vorsitzende Ariane Dreisbach ist, die von Anfang an im Kammerchor mitsang und noch immer mitsingt, ebenso ihre Stellvertreterin Nicole Beisse. Zu den bisherigen Höhepunkten der Uraufführungen unter der Leitung des Komponisten Johannes X. Schachtner zählte unter anderem der „Messiah“, ein viel gelobtes A-cappella-Programm an Palmsonntag 2019.

Zum Jahresende wird sich Schachtner vom „collegium:bratananium“ verabschieden und sich neuen Aufgaben zuwenden. Sein Nachfolger als Dirigent und Chorleiter Thomas J. Mandl. Beim Festwochenende wird der Kammerchor also zum letzten Mal unter der künstlerischen Leitung von Johannes X. Schachtner zu hören sein. Eintrittskarten kosten für „Ad Fontes“ 25 Euro (ermäßigt 15 Euro), für die Chornacht 15 Euro (ermäßigt zehn Euro). Kombi-Tickets für beide Konzerte sind für 30 Euro (ermäßigt 20 Euro) zu bekommen. Der Vorverkauf läuft in der Buchhandlung Kirchheim oder auf collegiumbratananium.de.

Christine Cless-Wesle