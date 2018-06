Die Höhepunkte zum Silber-Jubiläum

Es gab eine Überraschung bei der Präsentation des Jubiläum-Spielplans „25 Jahre Theaterforum“: Als Fernsehmoderatorinnen machten die Bosco-Managerinnen Amelie Krause und Desirée Raff den erschienenen Gautingern Appetit aufs hochkarätige Geburtstagsprogramm samt Festakt am 21. September. Zum Finale des Abends gab der Starnberger Marimbaphon-Musiker Leander Kaiser eine Kostprobe seiner Kunst.

Gauting – „Traum und Wirklichkeit“: Unter diesem Titel läuft der Festakt „25 Jahre Theaterforum“ mit Gründer Hans-Georg Krause, Fördermitgliedern und geladenen Gästen. Denn vor einem Vierteljahrhundert startete Krause mit Theater, Kabarett, Kleinkunst und Jazz. Der damalige „TheaterSpielRaum“ war im Keller der heutigen Paul-Hey-Mittelschule. Mit unermüdlichem persönlichem Engagement des heute 67-jährigen Theaterforum-Vorsitzenden und seiner Mitstreiter wuchs daraus ein Leuchtturm-Projekt: Im Herbst 2005 eröffnete das umgebaute und feuerrot getünchte Bürger- und Kulturhaus Bosco. Doch „Macher“ und Klinge-Kulturpreisträger Krause hält sich seit einem Vierteljahrhundert im Hintergrund. Glücklich war deshalb Moderatorin Sabine Zaplin bei der Spielplan-Präsentation am Mittwochabend. Denn Hans-Georg Krause wird beim Tee-Gespräch mit ihr am 4. November über „25 Jahre Theaterforum“ sprechen, also über die Anfänge der hochkarätigen Gautinger Kulturreihe und sich selbst, „obwohl er das nicht gerne tut“.

Das das ist nicht der einzige Höhepunkt im Jubiläumsprogramm. Anlässlich des 75. Geburtstages des verstorbenen Rainer A. Köhler, unvergessener Gründer des „Klassikforum“, wird es am 19. September ein Gedenkkonzert geben. Mit der preis gekrönten Violin-Virtuosin und Schumann-Interpretin Lena Neudauer aus Gauting musizieren Wen Xiao Zheng (Viola), Julian Steckel (Cello) und Pianist Matthias Kirschnereit.

Am 7. Oktober ist wieder das „Ensemble Berlin“ zu hören: Berliner Philharmoniker spielen dasselbe Programm wie 1999 in Gauting. Denn damals, vor zwei Jahrzehnten, startete Rainer A. Köhler seine stets hochkarätig besetzte Klassikreihe in Gauting. Und beim „Heimspiel“ am 9. November konzertiert der Paganini-Interpret Professor Ingolf Turban mit Pianistin Miku Nishimoto-Neubert – beide aus Stockdorf.

Im Schauspiel-Abo lockt der Kleist-Klassiker „Das Käthchen von Heilbronn“ mit dem Landestheater Schwaben. Kindern erzählt die Gautinger Marimbaphon-Musikerin „Die Geschichte von Pauke Berta und ihren Freunden.“ In der Reihe „Vielklang“ spielt unter anderem Michael Fitz seine Augen zwinkernd vorgetragenen, bayerischen Lieder „Jetz‘ auf gestern 2018“.

„Heimatstunde“ mit Uwe Steimle gibt‘s im Kabarett-Abo. Jazzfans dürfen sich auf das Gautinger Urgestein Max von Mosch freuen – und seine Band MAX.BAB. Absolutes Novum: Unter dem Motto „Theater macht stark“ gründen die Schauspieler Sebastian Hofmüller aus Gauting und seine Kollegin, Musikerin Lucie Mackert, den Theaterjugendclub SpielLust im Bosco. Gemeinsam erarbeiten die Profis mit Jugendlichen ab 12 Jahre ein eigenes Stück samt Bühnenbild, erläuterte Hofmüller. Bei der finalen Inszenierung werden alle Nachwuchsschauspieler auf der Bühne präsent sein. Anmeldung für den Mitmach-Workshop unter z (089) 45 23 85 82 oder info@theaterforum.de. Der Vorverkauf für die übrigen Veranstaltungen beginnt am Samstag, 7. Juli, im Bosco. cc