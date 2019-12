Junge Leute machen Theater

Um den Erlebnisort „Theater“ für Jugendliche zu öffnen, hat der Verein Theaterforum Gauting im Herbst des vorigen Jahres den Theaterjugendclub „SpielLust“ gegründet. Nach dem Erfolg der ersten Auflage startet im Frühjahr 2020 die nächste Probenphase.

Gauting– Im Rahmen des Projekts „SpielLust“ können Jugendliche und junge Erwachsene von 12 bis 20 Jahren unter professioneller Leitung von Lucie Mackert und Sebastian Hofmüller eine eigene Theateraufführung erarbeiten. Geprobt wird in der kommenden Auflage des Projekts in drei Blöcken in den Faschings- und Osterferien, jeweils Montag bis Freitag von 11 bis 18 Uhr im Bürger- und Kulturhaus Bosco.

Bei den Proben wird eine eigene Inszenierung erarbeitet, die direkt im Anschluss an die letzte Probenphase am Sonntag, 19. April, im Bosco aufgeführt wird. Der Theaterjugendclub startet mit einem gemeinsamen Auftaktwochenende am Freitag, 14. und Samstag, 15. Februar.

Die Anmeldung ist ab sofort über das Theaterbüro im Bosco möglich, über z (089) 45 23 85 80 oder per E-Mail an info@theaterforum.de. Die Teilnahme am Projekt ist auch ohne Theater- und Schauspielerfahrung möglich. Es sind keine besonderen Sprachkenntnisse erforderlich. Grundlegende Deutsch- oder Englischkenntnisse reichen aus. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Die erste Ausgabe des Theaterjugendclub Gauting, bei der Rainer Werner Fassbinders Stück „Katzelmacher“ inszeniert wurde, war ein voller Erfolg. Die teilnehmenden Jugendlichen haben sich intensiv mit dem sozialkritischen Stück auseinandergesetzt und eine beeindruckende Aufführung auf die Bühne gebracht.

Lucie Mackert ist Schauspielerin, Sprecherin und Musikerin und hatte bereits zahlreiche Engagements an deutschen Theatern. Der Gautinger Schauspieler Sebastian Hofmüller leitete von 2012 bis 2016 den Jugendclub des Kleinen Theaters Kammerspiele Landshut. Von 2016 bis 2018 waren beide gemeinsam für den Jugendtheaterclub des Hofspielhauses München verantwortlich. Und seit vergangenem Jahr leiten sie den Theaterjugendclub in Gauting.

Das Projekt wird gefördert von der Waldemar-Bonsels-Stiftung, der Castringius-Kinder-und-Jugend-Stiftung München sowie durch die Bürgerstiftung Landkreis Starnberg. mm