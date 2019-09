Amos Ostermeiers Gespür fürs Kino

Er st ein Film- und Kino-Narr. Schon als Kind war im klar: Ich werde Regisseur. Jetzt verdient sich Amos Ostermeier Meriten beim Fünf-Seen-Filmfestival.

Gauting– „Es regnet Kohlrouladen“ – Amos Ostermeier (22) sitzt eine Stunde vor der Eröffnungsfeier des 13. FünfSeen-Filmfestivals (FSFF) auf dem Starnberger Kirchplatz und erzählt von seinem neuen Drehbuch, an dem er gerade arbeitet. Nervös wirkt er nicht. Dabei hätte er allen Grund dazu. Denn gleich wird sein Festivaltrailer zum ersten Mal vor großem Publikum auf großer Leinwand laufen. Vor jeder Vorstellung werden die Festivalbesucher diesen Trailer sehen.

„Mal schauen, wie er sich auf Dauer hält“, sagt der junge Mann aus Gauting, der an der Freien Universität Berlin Filmwissenschaft studiert und für den es eigentlich nie etwas anderes als Film gegeben hat. Schon als Kind wollte er Filmregisseur werden, hat bereits in der Grundschule gedreht, als Gymnasiast jede freie Minute im Kino verbracht und auch dort gejobbt. Vor zwei Jahren ist er beim FSFF mit seinem ersten Kurzfilm zum Wettbewerb angetreten. Dieses Jahr wirkt er zum achten Mal mit, nun in der Jury „Perspektive Junges Kino“.

Ostermeier hat zusammen mit Festivalleiter Matthias Helwig auf der Berlinale Filme für das Festival gesichtet. Oft hat er sich vier Filme täglich angeschaut. „Man lernt das Sehen“, sagt er. „Und man wird mit dem Medium immer vertrauter und kann sich viel besser einlassen.“ Amos brennt fürs Kino. Da war es dann irgendwann Klar, dass ihn Helwig ansprach, ob er nicht den Trailer für das 13. Filmfestival machen wolle.

Das war vor drei Monaten. Von da an saß Amos täglich am Schreibtisch, zeichnete und skizzierte für jede Filmsekunde des einminütigen Trickfilms zwölf Bilder. „Mühevollste Kleinarbeit“, sagt er. Die Idee – ein Westernheld läuft durch einen Raum mit verschiedenen Leinwänden, auf denen einmontierte Filmsequenzen laufen – hat er zusammen mit Helwig entwickelt. „Es ist eine riesige Collage, die zusammengestaucht ist und sich entfalten kann“, sagt Amos. Für den Zuschauer gibt es in dem Trailer jedenfalls so viel zu entdecken, dass selbst die hartnäckigsten Festivalgänger, die ja bisweilen vier Filme täglich anschauen, immer wieder etwas Neues aufspüren.