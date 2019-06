Sängerwettstreit um Tradition und Moderne

Mehr als 100 Musiker aus ganz Deutschland haben sich um einen Auftritt bei der Festspielnacht der Bank UniCredit in München beworben. Neun Talente überzeugten im Vorentscheid mit eigenen Instrumental- oder Gesangsstücken die Jury. Sie haben es ins Finale geschafft. Und mit dabei ist ein Stockdorfer Teenager: Levent Geiger.

Stockdorf – Wer den nicht ganz alltäglichen Namen Levent hört oder liest, bei dem rührt sich was im geistigen Hinterstübchen. Dieser Name und Musik sind schon fast so etwas wie ein Synonym. Und tatsächlich hat der 16-jährige Stockdorfer durch Musikalität für Aufsehen gesorgt. Zweimal hat Levent das Finale der Castingshow „Dein Song“ des Fernsehkanals KiKa erreicht – 2015 und im vergangenen Jahr (Ausstrahlung der einzelnen Staffeln dieser Show war heuer im Frühjahr). Leider hat es für einen Sieg beide Male nicht ganz gereicht. Deshalb hat das musikalische Talent aber nicht die Flinte ins Korn geworfen. Der junge Stockdorfer, der schon mehrere Preise bei „Jugend musiziert“ abgeräumt hat, hat sich mit „Looking for you“ bei dem Musikwettbewerb „Tradition und Moderne“ beworben. Über diese Eigenkomposition sagt Levent: „Ich wollte einen Pop-Song komponieren, der immer wieder traditionelle lateinamerikanische Elemente integriert – mit den Instrumenten Cajon aus Peru und Bongo aus Kuba. Der Grundrhythmus ist ebenfalls kubanisch-lateinamerikanisch. Am Anfang noch Pop, schafft der Song den Spagat zum Latin-Song.“

Zu diesem Musik- und Kompositionswettbewerb hat die HypoVereinsbank anlässlich ihres 150. Jubiläums eingeladen, gemeinsam mit der Bayerischen Staatsoper. Levent und acht weitere Talente aus unterschiedlichen Genres haben sich im Vorentscheid gegen 100 Teilnehmer durchgesetzt. Jetzt ist die Öffentlichkeit aufgerufen, einen Finalisten per Online-Wahl zu bestimmen. Dafür haben sie noch bis zum Mittwoch, 5. Juni, Gelegenheit auf www.hvb.de/musikwettbewerb. Die drei weiteren Finalisten wählt eine Jury aus.

Alle vier Finalisten treten am 29. Juni auf der UniCredit Festspiel-Nacht live auf der Open-Air-Bühne am Odeonsplatz in München auf. Der Sieger wird vor Ort vom Publikum gekürt. Den Gewinner erwartet ein Engagement auf der UniCredit Festspiel-Nacht 2020 und ein Preisgeld in Höhe von 5000 Euro. Die übrigen drei Finalisten erhalten ein Preisgeld von je 1000 Euro. Zusätzlich erhalten alle Finalisten Festspielkarten der Bayerischen Staatsoper mit Führung hinter den Kulissen.

Die Festspiel-Nacht bildet das 18. Jahr in Folge den Auftakt für die Münchner Opernfestspiele. Rund 13 000 Gäste genießen jährlich das kostenlose Programm aus Oper, Jazz, Klassik und Literatur auf zahlreichen Bühnen in der Münchner Innenstadt.