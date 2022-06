150 Euro für Katalog-Cover-Zeichnung

Ersteigerte das Bild von Brigitte Doege-Schellinger bei der Finissage der Jubiläumsausstellung „50 Jahre Kunstverein Gauting“: Kunstvereinsvorsitzende Jane Höchstetter (r.). © aj

Die Jubiläumsausstellung „50 Jahre Kunstverein Gauting“ im Gautinger Rathaus ist vorbei. Zum Abschluss gab es eine besondere Aktion.

Gauting – Unter den Hammer kam bei der Finissage der Jubiläumsausstellung „50 Jahre Kunstverein Gauting“ am vergangenen Donnerstag eine Zeichnung von Brigitte Doege-Schellinger: Die Illustratorin hatte für das Katalog-Cover Porträts aller 15 Künstlerinnen und Künstler gezeichnet, die in den letzten Wochen im Rathaus in Gauting ihre Kunstwerke ausgestellt hatten.

Auf dem Bild klar erkennbar sind die Künstler Stefan Fichert, Elke Groebler, Elke Hack, Jakob Kirchheim, Rosemarie Kober, Jutta Körner, Regina Lord, Gertrud Viktoria Müller, Gudrun von Rimscha, Iris Schilcher, Ulrich Schweiger, Else Streifer-Schröck, Bernd Wiedemann, Rosemarie Zacher und Brigitte Doege-Schellinger selbst. Seit Ende April waren deren Gemälde im Gautinger Rathaus ausgestellt, darunter heiter stimmende Acrylgemälde wie „Ein lichter Sommer“ von Else Streifer-Schröck oder das Werk „Obelisk für die Freundlichkeit“ von Ulrich Schweiger. Zur Vernissage vor einigen Wochen kamen unter anderem Landrat Stefan Frey, Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger und ihre Amtsvorgänger Brigitte Servatius und Dr. Ekkehard Knobloch.

Die Finissage der Jubiläumsausstellung beendete die Versteigerung. Für das Original der Katalog-Cover-Zeichnung mit den Künstler-Porträts von Brigitte Doege-Schellinger bot Herbert Schumacher zunächst 75 Euro. Doch Kunstvereinsvorsitzende und Kuratorin Jane Höchstetter ließ nicht locker. Als „echtes Schnäppchen“ ersteigerte die Vorsitzende die gerahmte Originalfarbstift-Zeichnung von Brigitte Doege-Schellinger schließlich selbst für den guten Zweck – nämlich zugunsten des Kunstvereins. Als Spende geht die Einnahme des Gemäldes komplett an den Kunstverein.

Die zweite Jubiläumsausstellung „50 Jahre Kunstverein“, ist bereits in Planung, blickt Jane Höchstetter voraus. (cc)