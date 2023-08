Käse-Alm fehlt Personal: Schließung droht

Der Käse-Alm in Unterbrunn droht das Aus: Inhaber Maximilian Wastian findet kein Personal mehr für das Fachgeschäft, zu dem Kunden von weit her kommen.

Unterbrunner Geschäft

Von Stephan Müller-Wendlandt

Nachfolger dringend gesucht – sollte dieser Hilferuf nicht auf Widerhall stoßen, wird Maximilian Wastian die Schönegger-Käse-Alm in Unterbrunn Ende September schließen. Er findet seit geraumer Zeit kein Personal mehr.

Unterbrunn – Seit elf Jahren gibt es in Unterbrunn ein Käse-Fachgeschäft. Nun droht das Aus für die Schönegger-Käse-Alm. Inhaber Maximilian Wastian hat den Betrieb in dem urigen Kiosk-ähnlichen Laden an der Ortsdurchfahrt des Gautinger Gemeindeteils Unterbrunn vor sechseinhalb Jahren übernommen. Im Fasching 2017 hatte er erfahren, dass der damalige Pächter der Immobilie krankheitsbedingt aufhören musste. „Er hatte noch Käsegeschäfte in Murnau und München“, erzählt Wastian. Der heute 30-jährige Unterbrunner lebte damals gleich schräg gegenüber im Haus seiner Eltern und kannte den Laden. „Der gehörte einfach zu Unterbrunn dazu“, sagte sich der junge Mann.

Keineswegs aus einer Bierlaune zu Fasching heraus, aber durchaus mit einer Hauruck-Entscheidung bot sich Wastian an, die Käse-Alm zu übernehmen. Das begeisterte nicht nur seinen Vorgänger, sondern auch den Hauseigentümer Hermann Geiger. „Der ist natürlich auch jetzt interessiert, dass das Käsefachgeschäft erhalten bleibt“, so Wastian. Mit der Geschäftsübergabe wechselte auch das damalige Personal zum neuen Chef. Wastian kam das bei seiner spontanen Entscheidung sehr entgegen. Als in Vollzeit beim Landratsamt tätiger Arbeitnehmer konnte er nicht in ausreichendem Maß selbst an der Käsetheke stehen. Zwei damalige Mitarbeiter sind immer noch bei der Stange. „Aber weiteres Personal ist schwer zu bekommen“, musste Wastian erfahren.

Während der Corona-Pandemie konnte der Laden offenbleiben. Aber danach begann die Personalmisere. „Schüler und Studenten als Aushilfen haben nicht angebissen“, beschreibt Wastian seine erfolglosen Anwerbungsversuche über die sozialen Medien. Mittlerweile ist die Käse-Alm nur noch von Mittwoch bis Samstagmittag, also dreieinhalb Tage geöffnet. Und seine weiteren Angestellten, Einsatzkräfte aus der eigenen Familie, sind nur eine Übergangslösung. Für einen potenziellen Nachfolger, der womöglich seine eigene Schaffenskraft mit in die Waagschale werfen kann, sei die Alm eine „gmahde Wiesn“. Nicht nur weil die Schönegger-Erzeugnisse ausnahmslos aus Heumilch hergestellt werden. Der Anteil der Stammkundschaft sei sehr groß, das Einzugsgebiet umfasse Unterbrunn, die weiteren Gautinger Ortsteile, Weßling, Gilching und Starnberg – und die Touristen nicht zu vergessen. Das finanzielle Risiko der Geschäftsübernahme sei überschaubar. „Ich fordere keine große Ablöse. Nur den Wert der Bestandsware“, sagt Wastian, „nicht mehr und nicht weniger.“ Etwa 90 Prozent der angebotenen Produkte stammen von der Schönegger-Käse-Alm. Ein Renner seien bei der Kundschaft die Frischkäse-Zubereitungen – derzeit 15 verschiedene Geschmacksrichtungen, von mild über fruchtig und würzig bis scharf-pikant.

Neuer Betreiber gesucht

Mit dem Lieferanten gebe es keine Vertragsbeziehungen bzw. -bindungen wie zum Beispiel bei einem Franchise-Verhältnis. Deshalb ordert Wastian auch noch Feinkost-Produkte bei einem Münchner Unternehmen hinzu – wie etwa Antipasti, Oliven, Garnelen, Aufstriche und Weine und anderes mehr. Zudem stehe er in Kooperation mit dem Unterbrunner Pfarrhof (Lieferung für Veranstaltungen und Familienfeste) sowie dem örtlichen Gasthof Högner.

Potenzielle Übernahmekandidaten für die Schönegger-Käse-Alm in Unterbrunn müssen nicht ab Oktober in die Bresche springen. „Wer erst später starten möchte oder kann, den unterstütze ich mit einem weiteren eigenen Engagement“, verspricht Max Wastian. Denn ein Leerstand über Wochen oder Monate würde dem Geschäft nur schaden. Und zur Einarbeitung wird sich der Unterbrunner auch noch Zeit für seine Nachfolge nehmen.

Mehr Infos gibt es im Internet auf www.schoenegger.com/kaese-almen/unterbrunn-gauting.