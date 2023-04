Kakteen sind ihre Leidenschaft

Teilen

Ein Gewächshaus voller Kakteen: Rund 1500 Exemplare nennt Margarete Zäch ihr Eigen, und alle wollen betreut werden. Das Interesse an den Wüstengewächsen lässt bei ihr nicht nach – bei anderen schon. © Andrea Jaksch

Margarete Zäch hegt und pflegt ihre rund 1500 Kakteen liebevoll. Anspruchslos sind die Wüstenpflanzen, aber Arbeit machen sie dann doch.

Gauting – Neugierige Spaziergängerinnen mit Kinderwagen oder Radfahrer bleiben regelmäßig vor dem Gartenparadies von Margarete Zäch stehen – denn auf dem Grundstück der längst pensionierten Gemeindemitarbeiterin gibt es Ungewöhnliches zu entdecken. Im Garten neben dem Fußweg zur Leutstettener Straße stehen überall Kästen oder ausrangierte Nähmaschinen mit Kakteen. Allein in ihrem kleinen beheizten Gewächshaus hegt und pflegt die Gautingerin eine Sammlung mit „circa 1500 Kakteen“, verrät Margarete Zäch.

„Wir sitzen hier auf einem Römerloch“, sagt Margarete Zäch lachend. Unter ihrem Garten in der Nähe des Römerstegs entdecke sie beim Umgraben immer wieder antike Funde wie geschmiedete Eisennägel oder eine Lanzenspitze, die sie dann der Gautinger Gesellschaft für Archäologie melde, erzählt die langjährige Mitarbeiterin der Gemeindebibliothek. Die 71-jährige Ur-Gautingerin, Witwe des 2008 verstorbenen Ordnungsamtsleiters Erwin Zäch, lebt bis heute im einst von ihren Großeltern in der Nachkriegszeit gebauten Haus mit weißem Putz, grün gestrichenen Fensterläden und großem Garten.

„Schon seit 1975 hatte mein Vater draußen im Hof und drunten im Keller Bauernkakteen mit Riesen-Blüten in Weiß und Rosa“, erzählt Margarete Zäch und erklärt damit ihrer Sammler-Leidenschaft. Die Sorte „Echinopsis“ werde bis zu einem halben Meter groß „und ist sehr dankbar“. Doch es sei ein Irrglaube, dass man für die Pflege der anspruchslosen Stachelpflanzen nichts tun müsse. Im Sommer müssten Kakteen regelmäßig gewässert und gedüngt werden. Circa 1500 Kakteen stehen dicht gedrängt auf drei Regalebenen auf achteinhalb Quadratmeter im beheizten Gewächshaus und haben den ganzen Tag Sonne. Doch es gebe auch Sorten, welche keine pralle Sonne benötigten. Aber im Winter müsse sie alle 14 Tage ihre Wüsten-Pflanzen im Gewächshaus gießen, erzählt Margarete Zäch.

Momentan blüht in diesem kalten Frühjahr dort nur eine Orchidee. „Manche Kakteen bleiben klein, andere werden riesig“, sagt die leidenschaftliche Sammlerin. Mit Gleichgesinnten der Ortsgruppe Kakteenfreunde Oberland und der Vorsitzenden Pauline Sänger aus Penzberg ist die Gautingerin bei monatlichen Treffs im Austausch. „Dort bin ich seit 1977 Mitglied“, so die Mutter eines längst erwachsenen Sohnes. Doch von 54 Mitgliedern schrumpfte die Zahl der Kakteenfreunde auf nur noch zehn, bedauert sie. Ein großer Kakteenfreund sei der gelernte Gärtner Bernd Hönig, der ein Kakteengewächshaus im Gautinger Badviertel unterhält und mineralisches Substrat verkauft. Am Sonntag, 7. Mai, zeigen die Kakteengärtner unter dem Motto „Unser Hobby blüht“ bei einer Börse von 9 bis 14 Uhr in Eberfing, was sie haben. Eines ist gewiss: Margarete Zäch wird dabei sein.

Christine Cless-Wesle