Kinderkonzerte gehen in neuem Format weiter

Abschied von einem Macher: Heinrich Klug (mit Serafina Starke) gab sein letztes Kinderkonzert – doch die Tradition geht zumindest in Gauting auch 2024 weiter. © Andrea Jaksch

Viel Beifall gab es bei seinem Abschiedskonzert für Heinrich Klug im ausverkauften Bosco. Die Kinderkonzerte gehen in einem neuen Format weiter.

Gauting – „Weil ich seit 50 Jahren in Buchendorf lebe, gibt es die Kinderkonzerte“, erklärte der ehemalige Münchner Philharmoniker und Talentförderer Heinrich Klug bei der umjubelten Abschiedsvorstellung „Die vier Jahreszeiten“ am Sonntagnachmittag im ausgebuchten Bosco-Saal. Mit den in Gauting aufgewachsenen Violin-Virtuosinnen Julia Fischer und Lena Neudauer gelang den von Johannes X. Schachtner perfekt einstudierten Kindersinfonikern ein Bravourstück. In der Doppelrolle des Komponisten Antonio Vivaldi und seiner „Primadonna assoluta“ brillierte die junge Sopranistin Serafina Starke.

„Der Winter ist vorbei, es kommt der schöne Mai“: Gleich zum Konzert-Auftakt animierte Maestro Heinrich Klug die etwa 250 versammelten Zuschauerinnen und Zuschauer aus drei Generationen zum Mitsingen. Launig führte Klug durch die fantasievolle, kindgerechte Aufführung mit Nachwuchs-Tänzerinnen des Ballettensembles der Musikschule Gilching. Julia Fischer und Lena Neudauer, die als Kinder im „Jahreszeiten-Konzert“ ihre ersten Erfolge feierten, spielten die bekannten Geigen-Soli perfekt und packend. Elena Schönlebe (Violine) sowie Kontrabassistin Mariclara Ruiz Neudauer (14), mehrfache Jugend-musiziert-Preisträgerin, spielen bereits bei den 2019 gegründeten Kindersinfonikern mit, verriet Talentförderer Klug.

Aus einem Guss intonierten die jungen Streicher mit Schachtner am Cembalo das beschwingte Allegro. Im nachtblauen Reifrock-Kleid betrat Serafina Starke die Bühne. Mit ihrer reich kolorierenden, tragenden Stimme bot die 23 Jahre junge Sopranistin die Arie aus der Vivaldi-Oper „Tito Manilo“ hell und kraftvoll. Anhaltender Applaus folgte. Mit Serafina Starke in der Doppelrolle des Komponisten Vivaldi und seiner „Primadonna assoluta“ Anna Giro mündete das Streicherkonzert in den „Sommer“ mit der berührend interpretierenden Lena Neudauer.

Julia Fischer übernimmt Leitung

Mit Publikumsgetrampel vermittelte das Kinderorchester mit den Münchner Philharmonikern Wolfgang Berg (Viola) und Manuel von Nahmer (Cello) die Dramatik eines sommerlichen Dauerregens. Drei schwarz kostümierte Tänzerinnen drehen dazu Pirouetten. „Auf zum Erntefest woll’n wir jetzt und wir trinken guten Wein“, skandierte das Publikum im zweiten Konzertteil „Herbst“ mit Julia Fischer und Tänzerinnen als torkelnde Bauern. Grandios bot Serafina Starke die Arie „Anche il mar…“ aus der Verdi-Oper „Bajazet“. Ein kahler Baum beherrscht das Bühnenbild: Im elegisch interpretierten „Winter“ sind Regentropfen hörbar, die als Pizzicati der Streicher ans Fenster klopfen.

Danach folgten anhaltender Beifall, begeistertes Getrampel und Sonderapplaus für Heinrich Klug. Mit seinen Kinderkonzerten geht es in einem neuen Format weiter: Unter der künstlerischen Leitung von Julia Fischer werden die Kindersinfoniker 2024 das „Album für die Jugend“ von Robert Schumann aufführen. Dafür dankte Heinrich Klug (88) der Geigenvirtuosin mit einer herzlichen Umarmung.

VON CHRISTINE CLESS-WESLE