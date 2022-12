Kleiner Bach, große Gefahr

Von: Volker Ufertinger

An normalen Tagen fließt der Reßbach unscheinbar durch Unterbrunn. Doch wenn es zu Starkregen kommt oder gar zu einem hundertjährlichen Hochwasser, schwillt er gefährlich an. © andrea jaksch

Man sieht es dem Reßbach nicht unbedingt an, aber er könnte bei einem hundertjährlichen Hochwasser Unterbrunn überfluten. Das Wasserwirtschaftsamt macht Druck. Die Gemeinde wird viel Geld in den Hochwasserschutz investieren müssen.

Gauting – In Unterbrunn schütteln viele die Köpfe über die Pläne der Gemeinde. Ist es wirklich nötig, wegen des kleinen Reßbach einen so großen Aufwand zu betreiben? Ja, ist es. Andreas Ott vom gleichnamigen Starnberger Ingenieurbüro ließ bei seinem Vortrag im Umweltausschuss des Gemeinderats am Donnerstag keinen Zweifel daran, dass vom Reßbach eine Gefahr ausgeht – spätestens bei einem hundertjährlichen Hochwasser. „Es wird nicht einfach, das viele Wasser durch den Ort zu kriegen“, sagte er. Wenn es nicht gelingt, ist die Gemeinde in der Haftung, denn der Bach, der im Sommer sogar teilweise trocken fällt, liegt auf Gemeindegrund. Und das Wasserwirtschaftsamt mahnt schon längst, dass etwas passieren muss.

Schuld daran ist die Geologie des Ortes. Der Untergrund besteht zwar zum Teil aus Kies, durch den Niederschlagswasser versickern kann, doch zu noch größeren Teilen aus Lehm. Die Folge: Das Regenwasser aus einem relativ großen Becken sammelt sich am Reßbach. Bei einem hundertjährlichen Hochwasser könnte nach den Berechnungen Otts der Spitzenwert bei 10,3 Kubikmeter pro Sekunde liegen – viel zu viel für den Bach in seiner aktuellen Form. „Der Reßbach ist an seiner Kapazitätsgrenze“, sagte er. Eine Animation veranschaulichte, was im schlimmsten Fall passiert. Es wurde still im Sitzungssaal.

Einfache, schnelle Maßnahmen zur Behebung der Gefahr gibt es nicht. Erforderlich ist es in erster Linie, Flutmulden zu bilden, und zwar ziemlich große. Doch hierbei stößt man schon auf das erste Problem. Wo sollen sie hin? In Unterbrunn gibt es relativ viel versiegelte Fläche. Und die, die nicht versiegelt ist, gehört nur in Ausnahmefällen der Gemeinde. Man ist also auf das Entgegenkommen der Unterbrunner Bürger angewiesen.

Außerdem wird die Gemeinde nicht darum herumkommen, neue und breitere Rohre zu verlegen, teilweise ist von einer Verfünffachung des Querschnitts die Rede. Unumgänglich sind auch neue Brücken sowie am Ortsende ein Damm. Ott legte großen Wert darauf, dass das Ortsbild nicht leiden wird, der Hochwasserschutz wird landschaftspflegerisch begleitet. „Da wird sicher keine Betonrinne von vorne bis hinten gebaut.“

Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger erinnerte an die Bilder aus dem Ahrtal vor eineinhalb Jahren. Die dortige Flut hatte Deutschland geschockt. „Das sollte uns eine Warnung sein“, sagte sie. Außerdem hat das Wasserwirtschaftsamt schon signalisiert, keinen Bebauungsplan mehr zu genehmigen, wenn nicht in Sachen Hochwasserschutz etwas geschieht. „Dann steht die Ortsentwicklung still.“

Richard Eck (UBG), ehemaliger Kommandant der Gautinger Feuerwehr, erinnerte daran, dass er mehrfach wegen Hochwasser nach Unterbrunn ausrücken musste. Die Gefahr ist also bekannt – auch wenn das in Unterbrunn nicht jeder wahrhaben will. Außerdem wies er darauf hin, dass durch die Römerstraße, wohin der Reßbach fließt, die Gemeinde Krailling berührt ist.

Tobias McFadden (Piraten) fragte nach, ob es diese Dimension wirklich braucht. „Geht es nicht eine Nummer kleiner?“, fragte er. Das wollte der Experte nicht verneinen. „Möglich ist das schon“, sagte Ott. Aber: Fördergelder gibt es nur, wenn die Gesamtmaßnahme umgesetzt wird. Und bei einem hundertjährlichen Hochwasser bleibt die Gemeinde dann voll in der Haftung.