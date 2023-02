Bangen um das verkaufte Paradies

Die Parzellen an der Planegger Straße sollen Kleingärten bleiben – aber zu anderen Konditionen. © Andrea Jaksch

Der Gautinger Kleingartenverein fürchtet um seine Zukunft. Ein Unternehmen aus Bochum hat die Anlage an der Planegger Straße gekauft und den Pachtvertrag gekündigt.

Gauting – Etwas versteckt hinter Hecken liegt an der Planegger Straße in Gauting ein kleines Paradies. 63 Kleingartenparzellen und Lauben bewirtschaften die 120 Mitglieder des vor 38 Jahren gegründeten Gautinger Kleingartenvereins mit ihren Familien dort. Nun fürchten sie das Ende der Vereinsgeschichte, aber auch steigende Preise, nachdem ein Unternehmen aus Bochum das Areal gekauft hat.

„Ich bin in der Kleingartensiedlung groß geworden und habe in der Würm das Schwimmen gelernt“, erzählt Stephan Limmer. Sein Vater, der pensionierte Polizeikommissar Werner Limmer (88), hat dort mit seine Familie eine Parzelle bewirtschaftet. „Damit die Gartenanlage im Außenbereich nicht verloren geht, habe ich 1985 den Verein gegründet“, sagt der langjährige Vorstand Werner Limmer. Die Eigentümer des Areals hätten im Laufe der 38 Jahre gewechselt. Vergeblich habe er sich bereits zur Amtszeit von Altbürgermeister Dr. Ekkehard Knobloch darum bemüht, dass die Gemeinde das 11 000 Quadratmeter große Areal kauft. Nach dem Tod des bisherigen Eigentümers hätten nun Erben das Areal „verscherbelt“, sagt Limmer.

Dem Vereinsvorstand sei es in bisherigen Verhandlungen nie gelungen, dass die Gemeinde das Areal erwirbt, sagt Kathrin Marquez, die aktuelle Vorständin des Vereins. Denn unter den 63 Parzellen liege eine ehemalige Mülldeponie. Die neue Eigentümerin, die „Gardenio Stadtgärten Grundbesitz GmbH & Co. KG“ in Bochum, habe dem Kleingartenverein den Pachtvertrag von 2006 nun gekündigt, berichtet Marquez. Gardenio biete den bisherigen Nutzern nun Einzelpachtverträge an, aber nicht mehr zu den bisherigen Bedingungen. Die Gartenparzellen in Gauting würden neuerdings für drei Euro pro Quadratmeter im Jahr angeboten, sagt Marquez. Der Kleingartenverein habe die Gärten noch für 35 Cent pro Quadratmeter an seine Mitglieder verpachtet. Sie fürchte nun, dass sich die ortsansässigen Familien, die die Parzellen mit Obst- und Gemüseanbau bewirtschaften und dort in der Saison ihr Wochenende verbringen, die neuen Preise nicht mehr zahlen können. Sie habe dort selbst ein Gärtchen mit Apfelbäumen und Beerensträuchern und baue seit 17 Jahren auch Kohl, Bohnen, Erbsen und Tomaten für den Eigenbedarf an, sagt die Mutter von zwei Kindern. Der Andrang auf die 63 Parzellen, die sich bisher auch Geringverdiener leisten konnten, sei seit Corona „riesengroß“. Aber die Bedingungen der neuen Eigentümerin würden das Ende des Kleingartenvereins bedeuten.

Man habe sich mit vielen Kleingärtnern bereits geeinigt, teilen dagegen die neuen Eigentümer auf Anfrage mit. „Wir, die Gardenio Stadtgärten Grundbesitz GmbH & Co. KG, sind auf die langfristige Vermietung von Gärten in Großstädten spezialisiert und zählen Pächter zu unseren zufriedenen Kunden“, schreibt Projektleiterin Songül Sönmez. Gardenio habe den bisherigen Pächtern neue Verträge angeboten: „Um unsere langfristige Nutzungsabsicht zu verdeutlichen, haben wir in den Einzelpachtverträgen einseitig für mindestens fünf Jahre auf unser ordentliches Kündigungsrecht verzichtet“, heißt es weiter.

Mit der Neuordnung der Nutzungsverträge zum Zweck der Erholung sowie des Obst - und Gemüseanbaus mit Eigennutzung werde der Betrieb der Gautinger Gartenanlage im Außenbereich rechtssicher, aber auch langfristig fortgesetzt, versichert das Bochumer Unternehmens. Der Bestandskundenpreis richte sich nach Gartengröße und liege bei drei Euro pro Quadratmeter im Jahr, bestätigt Songül Sönmez. Nur mit 15 der bisherigen Pächter habe Gardenio noch keine Neuverträge. Wie es für den Verein und die übrigen Parzelleninhaber weitergeht, ist offen.

Christine Cless-Wesle