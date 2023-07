Kompetenzteam Inklusion in Gauting neu aufgestellt

Hürden im Alltag

Das Kompetenzteam Inklusion will Hürden im Alltag von Menschen mit Behinderungen beseitigen. Die kleine Gruppe kann dabei noch Unterstützung gebrauchen.

Gauting – Wie gelange ich barrierefrei zum neu eröffneten Gautinger Fischladen an der ansteigenden Bahnhofstraße, wie zur Frauenarztpraxis ohne Lift? Für die Gautingerin Christina Hahn, die seit 35 Jahren auf ihren Rollstuhl angewiesen ist, sind das Kardinalfragen, um am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Aber auch für Eltern, die ihre Kinder im Buggy schieben. Deshalb arbeitet Hahn mit weiteren Ehrenamtlichen im Kompetenzteam Inklusion (KTI) der Gautinger Insel mit. „Voraussetzung für Inklusion ist Barrierefreiheit“, betont Claudia Mettler, die Sozialpädagogin der Insel. Nach fast dreijähriger Corona-Pause nimmt das von der früheren Inklusionsbeauftragten Martina Ottmar gegründete Kompetenzteam wieder Fahrt auf. Mit dabei sind auch Christine Schwarz, Ingeborg Tremer-Steffes, Simone Wolke, Susi B. sowie Thomas Friedl.

Im Rathaus ist ein Farbleitplan mit Blindenschrift installiert. Dazu kommt der „sprechende“ und rollstuhlgerechte Aufzug mit Tasten in Keilschrift. Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger liege die Teilhabe von Menschen mit Einschränkungen sehr am Herzen, diesen Eindruck hat Mettler. Der 2019 erstellte Wegweiser Barrierefreiheit mit Aufklebern vor Geschäften, Praxen oder Apotheken, wo es auch persönliche Hilfen gibt, sei nach Corona nicht mehr aktuell. Deshalb habe sie das Kompetenzteam wiederbelebt. Denn Betroffene mit körperlichen, seelischen und oder geistigen Einschränkungen, aber auch deren Angehörige, „haben einen ganz anderen Blick auf die Dinge“.

Hahn, die seit mehr als drei Jahrzehnten querschnittsgelähmt ist, schaltet sich der KTI-Gruppe online zu. „Ich wohne oben in der Nähe des Schulcampus“, erzählt sie. Zum Einkaufen beim Edeka im „Karl’s“ am Bahnhof oder unten beim Lidl fahre sie mit dem Auto. Aber schon die Läden dazwischen, zum Beispiel das neu eröffnete Fischgeschäft an der ansteigenden Bahnhofstraße seien für sie ein Problem. „Gibt‘s da eine Rampe? Fahre ich den Laden von oben oder von unten an?“, fragt sie sich. Weil vor dem Sparkassengebäude an der Bahnhofstraße Stufen sind, müsse sie dort über die Tiefgarage zum Schalterraum. „Meistens brauche ich dazu eine Begleitperson.“

Frauenarzt-Praxen seien in Gauting ein „Riesenproblem“, so Hahn weiter. Inzwischen gebe es im Ärztehaus am Bahnhofplatz immerhin einen Zahnarzt für Patienten mit Mobilitätseinschränkungen – und „endlich auch einen Stockdorf“, fügt die Rollstuhlfahrerin hinzu. Über das Netzwerk „Gauting hilft“ des Seniorenbeirats habe sie auch Unterstützung von Evi Fuchsberger. Die Ehrenamtliche bringe ihr auch mal kleinere Einkäufe wie Semmeln oder Frischware vom Metzger mit.

„Schülerlotsen helfen nicht nur Kindern, sondern auch Senioren mit Behinderungen oder Müttern mit Kinderwagen über die Straße“, berichtet Susi B. vom Kompetenzteam, die ihren vollen Namen nicht in der Zeitung lesen will. „Wir wollen einfach dafür sensibilisieren, dass man sich gegenseitig wahrnimmt und sich unterstützt.“ Mit dieser Aussage erinnert sie an den „Miteinander-Weg“ am Grubmühlerfeld für Fußgänger, Rollstuhlfahrer Radler oder Spaziergänger mit Hunden.

Das KTI freut sich über Zuwachs, auch Angehörige von Betroffenen sind willkommen. Denn das Kompetenzteam Inklusion sei auch zum Austausch da – und um sozialer Isolation nach Corona entgegenzuwirken. Jeden ersten Dienstag im Monat trifft sich das KTI um 17.30 Uhr in den barrierefrei zugänglichen Räumen der Gautinger Insel.

Christine Cless-Wesle