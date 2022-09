Krapfberg-Villa verkauft: Das sind die Pläne

Von: Peter Schiebel

Auf dem Grundstück Krapfberg 5 wird schon gearbeitet, nachdem die Gemeinde das Anwesen verkauft hat. Bis Ende nächsten Jahres wollen die neuen Eigentümer mit der Kernsanierung fertig sein. © Photographer: Andrea Jaksch

Der Verkauf der Krapfberg-Villa in Gauting ist perfekt. Wie die Gemeinde am Freitag mitteilte, haben zwei Brüder das Anwesen für 1,85 Millionen Euro erworben. Vom Tisch ist damit auch ein Abriss – im Gegenteil: Die neuen Eigentümer wollen die Villa von Grund auf sanieren und einen Denkmalschutz prüfen lassen.

Gauting – „Krapfberg-Villa: Besitzerwechsel perfekt.“ So lautete die Überschrift über eine Pressemitteilung, mit der die Gemeinde Gauting am Freitagmorgen wohl einen Schlussstrich unter eines der größten politischen Streitthemen der vergangenen Jahre gezogen hat. Für 1,85 Millionen Euro haben die Brüder Christian (38) und Peter Schuster (40) den Zuschlag für das rund 1200 Quadratmeter große Grundstück mit der Gründerzeit-Villa am Krapfberg 5, direkt angrenzend an den Rathausgarten, erhalten.

Die Brüder sind seit vielen Jahren im Immobiliengeschäft tätig. Christian Schuster ist Immobilienkaufmann und lebt im Würmtal, Peter Schuster ist Bauingenieur und nördlich von München zu Hause. Sie setzten sich nach Angaben von Rathaussprecherin Charlotte Rieboldt gegen zehn andere Bieter durch. Mit ihrem Konzept für die Krapfberg-Villa hätten sie Gemeinderat und Verwaltung am meisten überzeugt. „Ich bin sehr zufrieden mit dieser Entscheidung“, wird Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger in der Mitteilung zitiert. „Damit konnten wir tatsächlich eine für alle bestmögliche Lösung finden.“

Am 2. Juni seien die Bieter in nicht öffentlicher Sitzung im Gemeinderat vorgestellt worden, bereits damals sei der Beschluss für die Grundstücksgemeinschaft Schuster gefasst worden, erklärt Sprecherin Rieboldt auf Anfrage. Am 19. Juli habe der Gemeinderat den Kaufvertrag dann final genehmigt, in dieser Woche sei die Kaufsumme auf dem Konto der Gemeinde eingegangen. Das Geld benötigt die finanziell angeschlagene Gemeinde dringend, um Investitionen tätigen zu können.

Der Preis liegt 350 000 Euro über den 1,5 Millionen Euro, die die Gemeinde in ihren aktuellen Haushalt als Erlös eingeplant hatte. Er habe zusammen mit seinem Bruder den Preis abgegeben, den er aufgrund seiner Expertise für angemessen gehalten habe, sagt Christian Schuster im Gespräch mit dem Starnberger Merkur.

Er sei von der Villa sofort begeistert gewesen, sagt Schuster und spricht von einem „versteckten Juwel“ und einem „wunderschönen, historischen Objekt“. Die Bausubstanz sei trotz des Leerstandes der vergangenen Jahre und des zunehmenden Verfalls gut. „Da lässt sich super drauf aufbauen.“ Ein Abriss der bislang nicht unter Denkmalschutz stehenden Villa ist damit vom Tisch. Auch eine bauliche Erweiterung ist nach Angaben Schusters nicht geplant. Aus architektonischen Gründen denke er lediglich über einen kleinen, verglasten Anbau nach.

Ziel sei es vielmehr, die Villa zu erhalten – und perspektivisch vielleicht sogar unter Denkmalschutz zu stellen. Entsprechende Kontakte habe er bereits aufgenommen, sagt Schuster. „Letzten Endes müssen das aber die Behörden entscheiden.“ Arbeiter sind auf dem Grundstück bereits zugange. Unter anderem werden Bodenbeläge aus PVC, Teppich oder Laminat entfernt, angebaute Bleche, Verkleidungen und dergleichen werden rückgebaut. Bei der Kernsanierung legten sie „größten Wert auf die Erhaltung historischer Substanzen und verwenden ausschließlich erlesene Materialien namhafter Manufakturen und Baustoffhändler“, sagt Schuster. Mit den meisten Partnern würden die Brüder seit vielen Jahren zusammenarbeiten. „Zum Sanierungsumfang gehören unter anderem die Erneuerung der kompletten Haustechnik, die Dachsanierung, der Austausch der Fenster und Türen, die Überarbeitung der Fassade und die Neugestaltung der Außenanlagen“, heißt es in der Mitteilung der Gemeinde.

Am Ende soll die Villa aus ihrem Dornröschenschlaf erwacht sein – und auch wieder als Villa genutzt werden. Das heißt: Die 350 bis 400 Quadratmeter Wohnfläche sollen eine Einheit bilden. Schuster sieht mehrere Hürden, um zum Beispiel drei Wohnungen daraus zu machen, wie es in früheren Jahren der Fall war. „Bautechnisch ist das gar nicht so einfach“, sagt er. „Außerdem bräuchten wir bei drei Wohnungen sechs Stellplätze und müssten das ganze Grundstück zupflastern.“ Das Haus sei eine herrschaftliche Villa und habe auch die Lage dafür. So solle es auch wieder werden. „Wir freuen uns, einen passenden Mieter zu finden.“ Verkaufen wollen die Schusters das Anwesen nach der Sanierung jedenfalls nicht. „So etwas verkauft man nicht mehr“, sagt Christian Schuster. Die Sanierungskosten schätzt er noch mal so hoch wie den Kaufpreis, als Fertigstellung peilt er Ende 2023 an.

Mit der Sanierung alter Gebäude haben die Brüder bereits Erfahrung. An der Bergstraße in Krailling haben sie die Villa Hacker (Baujahr 1898) aufwendig und hochwertig saniert, in Pasing die Villa Hildach (Baujahr 1913/14) und in Dachau die Ziegler-Villa (Baujahr 1896 bis 1903). Diese drei Objekte stehen bereits unter Denkmalschutz.