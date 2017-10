Künstlerin kämpft für Wiese-Villa

In Gauting ist es bekannt als Bergmoser-Haus oder Wiese-Villa. Das Gebäude steht vor dem Abriss. Es soll einem Geschäfts- und Wohnhauskomplex weichen.

Gauting– Sabine Karmazin (36) erinnert sich noch sehr gut: Als Kind hat sie bei „Papier Wiese“ im Erdgeschoss des Hauses an der Gautinger Bahnhofstraße ihre Schulsachen gekauft. In dem stattlichen Haus lebte damals die alte Frau Bergmoser. Karmazin ist das Haus ans Herz gewachsen. Deshalb hat die Künstlerin das Haus skizziert und die Aktion „Pro Wiese Villa“ gegründet. Sie setzt sich für den Erhalt des Bergmoser-Hauses ein, das einem größeren Neubau weichen soll.

„Wenn du das Haus festhalten willst, dann mach’ es als Künstlerin mit Skizze.“ Auf diese Idee habe sie ein Architekt gebracht, der im Gautinger Kunstverein aktiv ist. Sie erläutert ihre Beweggründe: „Das kleine Mädchen in mir wünscht sich, dass das Haus mit dem Erkerturm und den großen Fensterläden erhalten bleibt, so wie der weiter oben das Kopfgebäude des Bahnhofs.“ Ihre naturgetreue Zeichnung hat Sabine Karmazin für ihre Aktion zu Papiersternen gefaltet. „Ich würde mich freuen, wenn wir es schaffen, alte Gebäude mit Handwerkskunst zu bewahren“, erklärt sie und meint damit zum Beispiel die geschmiedeten Balkongeländer am Bergmoser-Haus

Für ihre Aktion „Pro Wiese Villa“, die auch auf Facebook läuft, sucht die Designerin aus Königswiesen noch Mitstreiter. Denn alte Häuser sollten in ihrer Schönheit gepflegt und beachtet werden. Das Bergmoser-Haus sei ein Stück Ortsgeschichte, sagt Sabine Karmazin – auch wenn es nicht unter Denkmalschutz steht.

Die Objektgesellschaft Kranich hatte vor einem Jahr einen Bauvorbescheid beantragt: Nach dem Abriss soll auf dem Eckgrundstück ein dreigeschossiger Neubau mit Läden und 52 Boarding-Appartements entstehen. Derzeit sei diese frühere Planung noch „vollkommen offen“, sagte Rathaussprecherin Charlotte Rieboldt. Gespräche zwischen Bauamt und Eigentümern liefen noch. Erst zum Jahresende werde ein konkreter Entwurf vorliegen.

Auf www.sasin.design und unter „Aktion PRO“ auf Facebook setzt die Künstlerin ihre Aktion für den Erhalt der „Wiese Villa“ fort. cc