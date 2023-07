„Kunst in herrlicher Umgebung“: Ateliertage in Gautinger Reismühle

Viel zu entdecken gibt es bei den Kunstwerken von Ursa Wilms, Stefanie von Quast und Ulrike Gerd Hartmann (v.l.). Sie stellen bei den 22. Ateliertagen in der Gautinger Reismühle aus – neben 25 weiteren Künstlern. Jazz inspiriert Ursa Wilms zu abstrakter Malerei © Andrea Jaksch

Die 22. Ateliertage in der Gautinger Reismühle bieten Bronze-Skulpturen, Recycling-Installationen und vieles mehr. Am ersten Tag der Veranstaltung gibt es ein Konzert.

Gauting – „Kunst in so herrlicher Umgebung lässt uns den Alltag vollkommen vergessen.“ So schwärmt Gautings Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger in ihrem Grußwort zu den bevorstehenden Ateliertagen in der Idylle der Gautinger Reismühle. Von diesem Freitag, 15 Uhr, bis kommenden Sonntag, 18 Uhr, sind dort Werke von 28 Künstlern zu sehen.

Zur Einstimmung stellten die Organisatorinnen Jutta Körner und Martina Hamrik dieser Tage drei ihrer Künstlerkolleginnen vor: neben Stefanie von Quast auch Ulrike Gerd Hartmann und Ursa Wilms. Die Natur, wie der Waldboden bei Andechs und eine blühende Wiese im ersten Frühlingssonnenlicht, haben die Malerin Ulrike Gerd Hartmann zu zwei gelungenen abstrakten Großformaten in Acryl inspiriert.

Sie beschäftige sich auch viel mit urbanen Räumen, sagt die Absolventin der Reichenhaller Akademie. Auf einem kostbaren Seidelbast-Papier aus dem Himalaja hat sie ihre Idee vom urbanen Raum gekonnt gezeichnet. In ihrem Atelier gibt es aber auch ein elegantes Chanelle-Täschchen-Objekt aus Papier von ihrer Augsburger Kollegin Monika Gebhardt zu bewundern – und einen silbernen, langen Zopf: Ihre Recycling-Installation „Rapunzel lass‘ dein Haar herunter“ werde auch bei einer Ausstellung im Herrschinger Kurpark am 12. August zu sehen sein, so die Künstlerin.

„Mein Thema ist der Mensch“, erläutert die Malerin, Grafik-Designerin und Bildhauerin Stefanie von Quast. Auf Buntschiefer hat die vielseitige Künstlerin ihre vom Jugendstil inspirierten jungen Paare unter dem Titel „Verbundenheit“ verewigt. Von formvollendeter Ästhetik ist der liegende Torso der Frauenfigur in Bronze. Einmalig sind ihre kunstvollen Torsi aus Edelsteinen wie tiefblauem Lapislazuli. Heraus sticht auch die kleine weibliche Bronze-Figur „Alles im Lot“ auf einer Buchen-Stele. Aber auch die dynamischen Springerinnen im Wasserfall haben etwas Besonderes. Absolut gelungene Gemälde sind unter dem Titel „Mit der Strömung“ auf Marmor zu sehen.

Expressive, wilde Farbenpracht erwartet die Besucher im Atelier von Ursa Wilms. Im Stil der abstrakten Maler des Expressionismus legt die Künstlerin in einem langen Schaffensprozess völlig intuitiv Ölschicht um Ölschicht auf Großleinwände – und hört dazu meistens Jazz. „Es ist wie ein Tanz“, erklärt Wilms ihre Arbeitstechnik im Rhythmus der Musik. Die inzwischen pensionierte Kunsttherapeutin des Gautinger Mädchenheims hat ihre die Fantasie beflügelnden Abstraktgemälde auch schon bei einer Ausstellung verkauft: zugunsten der Stiftung „Medica Mondiale“ für vergewaltigte Mädchen und Frauen in Kriegsgebieten.

Nach der Eröffnung gibt es am ersten Tag der 22. Ateliertage, also am Freitag ab 20 Uhr ein Konzert von Bernhard Seidel und Ricardo Volkert mit dem Titel „Songs of Love & Peace“. Essen und Getränke gibt es bei den Ateliertagen vom Foodtrack Cookmal. Führungen durch die Ateliers werden am Samstag und Sonntag angeboten – in Haus A jeweils um 15 Uhr, in den Häusern B und C jeweils um 12 Uhr. Weitere Infos gibt es online auf reismuehle.eu/aktuelles.

Christine Cless-Wesle