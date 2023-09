Langes Warten auf der Mitfahrerbank

Da sitzt sie und wartet ziemlich lange, bis sie jemand mitnimmt: Merkur-Mitarbeiterin Christine Cless-Wesle hat die neue Mitfahrerbank am Bahnhof in Gauting getestet. © Andrea Jaksch

Mitfahrerbänke sind eigentlich ein prima Sache. Durchgesetzt haben sie sich aber noch nicht. Vielleicht, weil das Prinzip zu wenig bekannt ist, so wie beispielsweise in Gauting. Ein Selbstversuch.

Gauting – Am sonnigen Freitagnachmittag setzt sich Merkur-Mitarbeiterin Christine Cless-Wesle um 16 Uhr auf die neu installierte Mitfahrbank am Bahnhofplatz in Gauting. Endlich hat der Regen aufgehört. Sie stellt das Richtungsschild auf „Sommerbad“. Und ist hoffnungsfroh. Doch nach einer halben Stunde Wartezeit hält nur ein Autofahrer an, um sie mitzunehmen. Der Grund: Sinn und Zweck der vom Seniorenbeirat initiierten Mitfahrbank seien bisher unbekannt, bedauert Initiator Sebastian Fuchsberger auf Anfrage.



Die Position der Mitfahrerbank am Bahnhof ist ideal. Denn aus Richtung Pippinunterführung rollen unentwegt Autos heran. Aber leider vor allem vorbei, wie Christine Cless-Wesle feststellen muss. In einer halben Stunde Wartezeit sind es locker 100 Fahrzeuge. Ein 40-jähriger Autofahrer stoppt schließlich und öffnet die Beifahrertür seines Wagens. Zuvor hat er allerdings ein etwas waghalsiges Wendemanöver veranstaltet, weshalb er seinen Namen auch lieber nicht in der Zeitung lesen möchte. Denn zu spät habe er erkannt, dass eine Frau auf der Bank sitzt, die mitgenommen werden will, gesteht der Gautinger. Er selbst wohnt in der Grubmühlerfeldstraße, kennt das Prinzip und nimmt immer wieder mal ältere Herrschaften mit, die in Richtung Ortskern wollen.



Bekanntlich hat die frühere Unterbrunner Seniorenbeirätin Barbara Weisser die erste Mitfahrerbank 2018 an der Grubmühlerfeldstraße initiiert. Eine steht vorn beim „Denn´s“ und neuen „Trgohit“-Markt am Hauptplatz, die zweite in Gegenrichtung beim Betreuten Wohnen des BRK am Angerweg. Doch die meisten älteren Leute säßen dort auf der Bank „um sich auszuruhen“, weiß Sebastian Fuchsberger. Deshalb startete der Seniorenbeirat eine neue Initiative: Über die Lenkungsgruppe „Gauting lebt“, die zu 80 Prozent vom Staat geförderte Projekte anstößt, um Innenstädte zu beleben, wie etwa den Fitness-Parcours an der Schlossstraße, setzte Seniorenbeirat Fuchsberger die neue Mitfahrbank durch. Seit Mai steht das markierte Möbel mit ausklappbaren Schildern zentral am Bahnhofplatz. Die Richtungsweiser signalisieren Autofahrern das Ziel des dort Wartenden. Zum Beispiel „Sommerbad“ mit Lidl-Markt in Gauting Süd, Kolonie, Stockdorf, Königswiesen, Unter-, Oberbrunn und Buchendorf. „Die Bank ist so platziert, dass Fußgänger, Fahrgäste aus der S-Bahn, Gautinger nach dem Einkauf oder Arztbesuchen leichten Zugang haben“, heißt es in der Info des Gautinger Seniorenbeirats. Deshalb stehe die Mitfahrbank auf der Verkehrsinsel vor dem Eingang des Bahnhofsgebäudes, also an einer Stelle, an der Autofahrer problemlos anhalten können. Über die obligatorische Haftpflicht mit Insassenversicherung seien Fahrerinnen und Fahrer versichert.



„Doch leider ist das neue Mobilitätsangebot in Gauting noch nicht so bekannt“, bedauert Seniorenbeirat Sebastian Fuchsberger, der auch für den ADFC (Allgemeinen Deutschen Fahrradclub) Radtouren organisiert. Deshalb will der Seniorenbeirat das Projekt Mitfahrerbank nun mit Annoncen bewerben. Auf einer Stellwand werde er bei der Aktion „Autofreier Sonntag“ am 10. September ab 14 Uhr zudem über die Mitfahrerbank am Bahnhof informieren, kündigt Fuchsberger an. Auch wenn der Aktionstag leider hinter dem Rathaus an der gesperrten Schulstraße stattfinde – und nicht, wie ursprünglich geplant, zentral oben am Bahnhofplatz und damit dort, wo nun auch die neue Mitfahrerbank steht und auf Nutzung wartet.

Christine Cless-Wesle