Lauter glückliche Gesichter

Teilen

Die Profischneidemaschine hat Klaudia Wittmann noch von ihrem Eltern, die hatten eine Metzgerei in Gauting. Wolf-Rüdiger Gundelach hat sie wieder in Gang gebracht. © Andrea Jaksch

Die Organisatoren des Repair-Cafés in Gauting hängen ein bisschen in der Luft. Noch ist nicht klar, wie, vor allem aber wo es 2023 weitergehen soll.

Gauting – Mit 46 Besuchern herrschte beim Repair-Café in der ehemaligen Gautinger Bahnhofs-Pizzeria am Samstagnachmittag Hochbetrieb: 19-mal brachten Ehrenamtliche Defektes wie Fahrrad, Dampfbügeleisen, Laptop oder Modellauto wieder zum Laufen. Veranstalterin Christiane Lüst vom Öko & Fair-Umweltzentrum ist zufrieden. Sorgen bereitet ihr die Zukunft, denn momentan weiß sie nicht, wo es mit dem Repair-Café im nächsten Jahr weitergehen soll. Die Gemeinde habe noch kein Okay für eine Verlängerung des Nutzungsvertrags für die Räumlichkeit im Gautinger Bahnhof gegeben.

„Wegwerfen? Denkste!“ lautet das Motto des Gautinger Repair-Cafés seit 2014. Seitdem gibt es das kostenlose Angebot von Freiwilligen im Gautinger Bahnhof, organisiert von Christiane Lüst und Karl-Heinz Jobst. Nur wegen Corona musste das Repair-Café vorübergehend schließen. Mit viel Elan ging es heuer wieder los: Jeden dritten Samstag im Monat reparieren Ehrenamtliche Haushaltsgeräte, Elektronik oder das klappernde Fahrrad.

Mit Engelsgeduld schraubt am Samstag auch Handwerker Norbert Fiedler am Fahrrad einer gehbehinderten Seniorin. Vorder- und Rücklicht sind defekt, der Kettenlauf ist verdreckt. Sie sei auf das Fahrrad angewiesen, sagt die 69-Jährige und ist überglücklich, als sie das Zweirad überholt gegen Spende entgegennehmen kann. „Jetzt kann ich auch wieder nachts fahren“, freut sich die Rentnerin. In der ehemaligen Bahnhofs-Pizzeria ist sogar geheizt, stellt Christiane Lüst begeistert fest. Denn die Heizung war defekt. Nun duftet es außerdem nach frisch gebrühtem Kaffee, Helferinnen haben für die Wartenden selbst gebackene Apfelkuchen mitgebracht.

„Mein Laptop startet nicht mehr“, erzählt Jeannine Siegel. Karl-Heinz Jobst ist deshalb gerade dabei, das gesamte Gerät auseinanderzunehmen. Manfred Schaller hat wiederum zwei defekte 911er-Renn-Porsche dabei: Die beiden Modellautos mit Fernlenkung gehörten seinen Kindern, einem Zwillingspärchen, erzählt der Pentenrieder. Nun hofft er, dass Informatiker Hermann Schmidt die Flitzer wieder für seine fünfjährigen Enkel, ebenfalls Zwillinge, flott kriegt.

Klaudia Wittmann hat ihre defekte schwere Metzger-Profi-Schneidemaschine bei Wolf-Rüdiger Gundelach geparkt. Die Maschine stamme aus der Metzgerei ihrer Eltern, erzählt die Gautingerin, „ich schneide damit Kohlrabi oder Schinken hauchdünn“. Nach drei Versuchen läuft sie tatsächlich wieder wie ein Eins. „Mir macht es Spaß, den Leuten zu helfen“, sagt der Gundelach, der gelernter Bauingenieur ist. Seine Spezialität sei eigentlich die Reparatur von Pendeluhren. Mit der Reparatur ihrer Erbstücke habe er schon viele ältere Damen glücklich gemacht. Freudestrahlend zieht auch Kerstin Steuer mit ihrer Lieblingsjeans von dannen, nachdem Monika Linkert auf das Loch im Stoff einen himmelblau glänzenden Stoff-Flicken genäht hat. Das zaubert dann auch ein Lächeln ins Gesicht der Freiwilligen. „Im Januar geht‘s weiter“, blickt Christiane Lüst voraus, „vorausgesetzt wir bekommen von der Gemeinde wieder die Räume.“

Christine Cless-Wesle