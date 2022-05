„Legen Sie auf!“

Symbolbild

Die Welle von Betrüger- und Schockanrufen ist ungebrochen. Gautings Polizeichef Andreas Ruch hat diese Woche rund 70 Senioren über die Masche informiert.

Gauting – „Die Zielgruppe sind Sie, Ihre Freundinnen, Freunde und Bekannten.“ Mit eindringlichen Worten warnte Gautings Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger beim monatlichen Seniorencafé etwa 70 anwesende Bürger im Alter von 60 plus. Auf Initiative des Seniorenbeirats referierte Gautings Polizeichef Andreas Ruch am Mittwoch in der voll besetzten Bar Rosso des Bosco über Betrug an Senioren. Eindringlich warnte Ruch vor falschen Polizisten, die gutgläubigen Großeltern am Telefon weismachen wollten, dass Kinder oder Enkel in Not seien und sofort Geld bräuchten. Oder auch vor sogenannten Schockanrufen, bei denen es darum geht, dass Kinder oder Enkel angeblich in oftmals tödliche Unfälle verwickelt sein sollen. Sein Rat: „Legen Sie auf!“

Mit einem Viertel Bevölkerungsanteil über 65 Jahre seien Bürger der Würmtalgemeinde geradezu „ideal“ für Trickbetrüger, warnte Ruch. Die Anrufer, „geschulte Profis“, säßen in Callcentern „irgendwo in der Türkei“ und entzögen sich so dem Zugriff der deutschen Polizei. Deren Hauptwaffe sei das Telefon. Sie suchten sich Menschen mit altmodisch klingenden Vornamen wie Hildegard oder Edeltraud gezielt aus. Jüngster Fall in Gauting „war eine Geschädigte, die 25 000 Euro verlor“, berichtete er.

Die betagte Seniorin erhielt einen Anruf von einem jungen Mann, den sie für ihren Enkel hielt. Dieser erklärte ihr, dass seine Mutter einen Radfahrer in München totgefahren habe, einen zweifachen Familienvater aus der Ukraine. Jetzt säßen Mutter und Enkel bei der Münchner Polizei in der Ettstraße. Nur durch Zahlen einer Kaution könne die Seniorin verhindern, dass ihre Tochter ins Gefängnis Stadelheim müsse. Die Seniorin sei derart perplex gewesen, dass sie sofort ihr gesamtes Bargeld sowie Goldschmuck zusammengesucht, in eine Schachtel gepackt und diese, wie von der vermeintlichen „Oberkommissarin“ verlangt, einer „Botin von der Polizei“ übergeben hat. Erst danach habe die Rentnerin ihren echten Enkel angerufen – und gemerkt, dass sie Opfer von Betrügern geworden war.

Vergangene Woche habe eine Gautingerin, Jahrgang 1964, eine Whatsapp-Nachricht erhalten, dass ihre „Tochter“ eine neue Handy-Nummer habe und „sofort“ Überweisungen tätigen müsse, berichtete Ruch von einem weiteren Fall. Sie sei so überrumpelt worden, dass sie in einer Minute zwei Echtzeit-Überweisungen in Höhe von 3500 Euro an die angegebene Nummer abwickelte. Erst bei der dritten Zahlungsaufforderung habe es ihr gedämmert, dass etwas nicht stimmt. Der Anruf auf der bisherigen Handynummer ihrer Tochter habe ergeben, dass diese gerade wohlbehalten in der Schweiz ist.

Ruch empfahl den Senioren, nicht ans Telefon zu gehen oder zurückzurufen, wenn sie die 110 auf dem Display sehen. Auch dabei handele es sich um Betrüger-Anrufe aus dem Ausland. Wenn Bürger die örtliche Polizei anrufen wollten, sollten sie am besten die Dienststelle unter (089) 8 93 13 30 anwählen. Beliebt sei bei Betrügern auch die Microsoft-Masche. Meist auf Englisch forderten angebliche Mitarbeiter die Menschen zu Zahlungen auf. Andernfalls bleibe ihr PC-Bildschirm schwarz. Die Betrüger schalteten sich auf die Computer der Geschädigten auf – und räumten dessen Konten ab. Sie habe schon dreimal einen derartigen Betrüger-Anruf erhalten, erzählte eine Seniorin aus dem Publikum. „Jetzt habe ich eine Trillerpfeife neben meinem Telefon. Seither ist Ruhe.“

Christine Cless-Wesle