Leihrädern in Gauting droht das Aus

Von: Stefan Reich

Mit den Leihrädern am Gautinger Bahnhof lässt sich der Weg zur nächsten Abgabestation an der Asklepios-Klinik gut bewältigen. Die Gemeinde will sich nicht festlegen, ob sie das Angebot weiter mitfinanzieren will. © Andrea Jaksch

Die Gemeinde Gauting will sich vorerst nicht auf eine weitere Beteiligung am MVG-Leihradsystem festlegen. Der Ferienausschuss hat die noch für diesen Monat geforderte Zusage für eine nahtlose Fortführung ab 2025 abgelehnt.

Gauting – Das Projekt MVG-Rad kommt im Landkreis Starnberg nicht recht in die Gänge. In Gauting, einer von nur zwei Kommunen im Kreis, in denen es Leihrad-Stationen der Münchner Verkehrsgesellschaft gibt, droht gar das Aus, zumindest vorläufig. Der Ferienausschuss des Gemeinderates wollte am Dienstag keine verbindliche Zusage zum Erhalt der Station am Bahnhof und der Gegenstation an der Asklepios-Klinik beschließen.

Das Leihrad-System wird bisher von der Landeshauptstadt München und ihren Tochtergesellschaften MVG und Stadtwerke München betreut. Das Konstrukt soll so aber nur noch bis Ende 2024 fortgeführt werden. Im Juli hatten MVV, MVG und die Landeshauptstadt die umliegenden Landkreise darüber informiert, dass das Konstrukt neu gestaltet wird.

Um rechtzeitig Ausschreibungen und Verhandlungen mit potenziellen Betreibern vorbereiten zu können, sollen Kommunen, die von Beginn an dabei sein wollen, schon jetzt zusagen. Dabei sind Detailfragen noch offen. Im Kreistag hatten Vertreterinnen des Landkreises und des MVV die Grundzüge des Konzepts vorgestellt. Gautings Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger reichen die Informationen aber nicht. „Wir kennen weder genaue Zahlen noch konkrete Pläne. Ich wäre dafür, dass wir jetzt keine Verpflichtung eingehen“, sagte sie. Der Ferienausschuss folgte ihr mit 8:3 Stimmen. Kössinger sagte, man könne eventuell im September, wenn Konkreteres vorliege, eine unverbindliche Absichtserklärung abgeben.

Der MVV hatte im Kreistag zwei relevante Termine genannt. Gemeinden, die zum Neustart Anfang 2025 dabei wollten, müssten noch im August verbindlich zusagen. Wer später in der ersten Ausschreibungsperiode – fünf Jahre plus Verlängerungsoptionen – einsteigen wolle, müsse bis Ende September zumindest eine unverbindliche Absichtserklärung einreichen. Sonst wäre ein Einstieg wohl frühestens 2030 möglich.

Der Landkreis Starnberg will sich über einen Rahmenvertrag am neuen MVG-Rad beteiligen und jeder Kommune eine Leihrad-Station finanzieren. Die auch im neuen System nötigen Gegenstationen müssten die Kommunen bezahlen. Anders als bisher soll es an den Stationen keine festen Radständer mehr geben, sondern nur noch eine Stele mit Informationen und einen makrierten Bereich, in dem die Räder abgestellt werden. 11 500 Euro soll die Errichtung einer Station kosten. Möglicherweise könnte bestehende Stelen einfach neu beschriftet und so weiter genutzt werden. Dann müssten nur die Ständer abgebaut werden, die ab 2025 nicht mehr gebraucht werden. An jeder Station sollen mindestens fünf Räder stehen. Die jährlichen Leasinggebühren von 700 Euro für ein herkömmliches Rad oder 1000 Euro für ein E-Bike müssten die Kommunen zahlen. Die Nutzungsgebühren gehen an den Betreiber. Der sorgt dafür, dass die Räder betriebsbereit sind und bedarfsgerecht auf die Standorte verteilt bleiben.

Nach dieser Rechnung würde der Erhalt des bisherigen Angebotes mit 14 Rädern die Gemeinde zwischen 10 000 und 14 000 Euro im Jahr kosten, plus eventuell einmalig 11 500 Euro für die Stationen. Auf Grundlage einer Untersuchung des MVV scheinen in Gauting bis zu sechs weitere Standorte geeignet für Leihrad-Stationen: die Ecke Unterbrunner Straße/Waldpromenade, die Ecke Grubmühlerfeldstraße/Am Schlosspark, die Ortsteile Stockdorf, Unterbrunn und Königswiesen sowie die Siedlung oberhalb des Buchendorfer Bergs.

Im dichter besiedelten Landkreis München haben inzwischen 22 Kommunen auf ihre Kosten MVG-Leihradstationen installiert, auch im Würmtal. In Planegg gibt es elf Stück, in Gräfelfing acht und in Neuried sieben. Das jährliche Defizit teilen sich die Kommunen bisher mit dem Landkreis. Mit dem neuen System könnten die Kosten für die Gemeinden mancherorts steigen, dennoch haben erste Stadt- und Gemeinderäte bereits für eine weitere Beteiligung gestimmt.

In der Debatte im Gautinger Ferienausschuss sprachen sich nur die Grünen für eine Zusage zum aktuellen Zeitpunkt aus. „Wir sollten zumindest die bestehenden Stationen erhalten“, forderte Heinrich Moser. Kössinger plädierte dafür, ein Gesamtkonzept in Absprache mit den anderen Kommunen im Landkreis anzustreben.