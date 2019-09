Ein Paradies für Flora und Fauna

Er war der letzte Mitarbeiter des 1998 geschlossenen Betriebs der Gautinger Reismühle. Berthold Oschwald genießt dort lebenslanges Wohnrecht. Sein Gartenparadies, das sich der 79-Jährige dort geschaffen hat, nötigt Spaziergängern, Radlfahrern und Besuchern des in der Reismühle angesiedelten Fitnesszentrums regelmäßig Bewunderung ab.

Gauting– Im kleinen Garten von Berthold „Oschi“ Oschwald leuchten gerade die gelben Sonnen und Ringelblumen. Immer wieder bleiben Passanten stehen und bewundern das von dem 79-jährigen gebürtigen Oberschwaben geschaffene Naturparadies bei der Gautinger Reismühle. Direkt neben dem Besucherparkplatz hat Oschwald sein eigenes Gartenparadies mit Insektenhotel geschaffen. Auf dem schmalen Wiesenstreifen leuchten bunte Wildblumen. Im Beet gibt es einen Rosenstock, Johanniskraut, violetten Hibiscus, Kamille und graublaue Disteln. Einen Aroniastrauch mit schwarzen Beeren gibt es dort ebenfalls zu entdecken. Und auf den letzten weiß blühenden Dolden des Sommerflieders taumeln an diesem heißen Augusttag die Schmetterlinge.

„Ich hatte früher einen Riesengarten auf einem Wochenendgrundstück in Augsburg“, verrät der Rentner. Nach dem Verkauf diese Grundstücks habe er ein paar Pflanzenableger zur Gautinger Reismühle gekarrt.

Es geht dort nicht nur um die Pflanzen in dem Gärtchen. Im Hohlraum unterhalb des weithin sichtbaren weißen Siloturms der Mühle nisten Mauersegler. Bund-Naturschutz-Mitglieder haben die seltenen Vögel fotografiert, erzählt „Oschi“, der Tierliebhaber. Mit speziellem Futter lockt er die Vögel an. „Mindestens 300 Schwalben“, schätzt der Rentner, kreisen deshalb über dem Landschaftsschutzgebiet bei der ehemaligen Mühle, dem sagenumwobenen Geburtsort Karls des Großen. Auch Meisen, den Buntspecht, Spatzen und den Stieglitz füttert Oschwald an.

Jahrelang lebten zwei Falken im hohen Silo-Turm. Auf der nahen Wiese habe er mehrmals einen Gautinger Schüler beobachtet, der seinen gezähmten Falken regelmäßig mit dem geschwungenen Leder fliegen ließ – und wieder mit nach Hause nahm. Doch eines Tages suchte der gezähmte Falke „seine Freiheit“ – und entflog zu seinen Artgenossen in den Turm. Für immer. Der Schüler habe damals geweint, aber: „Ich habe ihn beruhigt“, erzählt Oschwald. Denn die beiden vermeintlich gleichgeschlechtlichen Falken bekamen plötzlich Nachwuchs. Jetzt seien sie sogar zu siebt. „Von meinem Südfenster kann ich den Vögeln bei ihren Kunstflügen zuschauen“, erzählt der Tierfreund. Er beobacht von dort auch, „wie Krähen den Bussard jagen oder die Mauersegler im Schwarm fliegen“. Für Eichhörnchen hat der Berthold Oschwald eigens einen Kobel aufgehängt. Im Winter verfüttert der 79-Jährige Hasel- und Walnüsse an die kleinen Nager.

Oschwald war letzter Mitarbeiter in dem vor zwei Jahrzehnten in die Insolvenz gegangenen Mühlenbetrieb: „Ich war die rechte und die linke Hand des Juniorchefs Hans Haller.“ Oschwald genießt deshalb in der Reismühle lebenslanges Wohnrecht. Seinen vor fast 20 Jahren verstorbenen Mischlingshund Jimmy hat der Senior in der Nähe seines Gärtchens vergraben. „Dort kann ich meinen Jimmy jeden Tag besuchen.“

Von Christine Cless-Wesle