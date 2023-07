„Lieber würden wir hier in die Schule gehen“

Anstoßen auf die Partnerschaft: Die Gäste aus Clermont l’Hérault , die Gastgeber aus Gauting und einige Besucher aus der dritten Partnerstadt Patchway feierten bei einem Empfang den Abschluss des Besuchs zum 50-jährigen Bestehen der Partnerschaft. © DaGmar Rutt

Mit einem Sektempfang endeten die Feiern zum 50-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft mit Clermont l’Hérault. Vor allem die Jugend war von Gauting begeistert.

Gauting – „Freundschaften pflegen, nachhaltig leben“ ist das Motto der dank der Jugend quicklebendigen Jumelage zwischen dem südfranzösischen Städtchen Clermont l’Hérault und Gauting. Am Montagabend endeten die Feierlichkeiten zum 50-Jahr-Jubiläum beim Sektempfang in der Schlosspark-Remise. Mit dabei waren Gautings Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger, ihr französischer Amtskollege Gérard Bessiere sowie Dayley Lawrence, der „Mayor“ von Patchway, der dritten Partnerstadt, aber auch die beiden Clermonter Schülerinnen Imanie (15) und Alexandra (16).

Heiter war die Stimmung mit Live-Musik von Mathias Pitsch, Leiter der Big Band des Otto-von-Taube-Gymnasiums, und feinen Häppchen aus der Küche des benachbarten Schlosspark-Salettls. Imanie und Alexandra, Schülerinnen des Lycée René Gosse, erzählten ganz begeistert von ihrem Aufenthalt im Würmtal: „Wir sind zum ersten Mal in Deutschland“, so die beiden Südfranzösinnen. Beim Kulturspektakel am Wochenende „haben wir viele Jugendliche getroffen“. Besonders gefallen habe ihr das Weißwurst-Frühstück beim Kult-Frühschoppen, aber auch die Besichtigung von Schloss Schleißheim „war eindrucksvoll“, sagt Alexandra. Und bei den Nachhaltigkeits-Workshops mit Adriana Scipio, der Vorsitzenden des Gautinger Deutsch-Französisch-Englischen Partnerschaftsvereins, „haben wir heute an der Gautinger Realschule Bienenwachs-Tücher und Bio-Lip-Sticks produziert und Crêpes gebacken“.

Ihr Fazit: „Lieber würden wir hier in die Schule gehen.“ Denn das bayerische Schulsystem sei einfacher und „nicht so stressig mit vielen Tests“, glauben die beiden Mädchen – zumindest vor Ferienbeginn. Nur eines fiel den beiden Südfranzösinnen unangenehm auf: Shopping in München sei teurer als in ihrer Nachbarstadt Montpellier. Deshalb hätten sie auch nichts gekauft, erzählen Alexandra und Imanie.

Jugend war immer ein Schwerpunkt der Partnerschaft

„Die Jugend in den Austausch einzubeziehen, ist uns ein großes Anliegen“, betonen Adriana Scipio und ihre Kollegin Corinne Torres aus Clermont l’Hérault. Deshalb bestehe der Schüleraustausch bereits seit Ende der 1970er-Jahre, erinnert Scipio. Unter dem Motto „Was zählt im Leben?“ gab es an der Gautinger Realschule 2019 die erste trinationale Konferenz, wo auch die Grundschulen aus Patchway beteiligt waren. Um die Jugend ins Boot zu holen, hat Corinne Torres zum Jubiläum Johannisbeer-Sträucher für die drei Schulen gepflanzt. Scipio hatte am Lycée René Gosse und an der Grundschule „Guihelm“ bei den Feierlichkeiten in Clermont Rosensträucher gesetzt: „Wir hoffen, dass die Städtepartnerschaft durch Früchte und Duft für die Jugend attraktiv bleibt“, resümiert Adriana Scipio. Beim Abschied mussten sich die Französinnen einige Tränen wegwischen. (cc)