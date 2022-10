Mann nach sexuellem Übergriff in U-Haft

Vorfall am Gautinger Hauptplatz

Ein 27-Jähriger soll eine junge Frau am Montagmorgen am Gautinger Hauptplatz sexuell massiv belästigt haben - er sitzt in Untersuchungshaft. Die Kripo sucht Zeugen.

Gauting – Ein 27-jähriger Mann sitzt seit einigen Tagen wegen Verdacht der Vergewaltigung in Untersuchungshaft. Er soll sich an einer jungen Frau in Gauting vergangen haben.

Der Vorfall ereignete sich bereits am vergangenen Montag, wurde vom Polizeipräsidium Oberbayern Nord aber erst am Freitag öffentlich gemacht, ohne ins Detail zu gehen. Ein Zeuge hatte demnach am Montag gegen 3.30 Uhr der Polizei verdächtigen Beobachtungen auf dem Gautinger Hauptplatz gemeldet. „Als dort wenig später eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Gauting eintraf, konnten zwei Personen, eine 19-jährige Frau und ein 27-jähriger Mann angetroffen werden. Ersten Ermittlungen zu Folge ergaben sich gegen den Mann Anhaltspunkte für einen dringenden Tatverdacht, gegen den Willen der Frau sexuelle Handlungen am Opfer vorgenommen zu haben“, heißt es im Bericht des Präsidiums.

Haftbefehl wegen Verdacht der Vergewaltigung

Aufgrund dieser Hinweise nahmen die Beamten den Mann vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft München II wurde er wegen Verdachts der Vergewaltigung dem Haftrichter vorgeführt – dieser ordnete Untersuchungshaft an. Mittlerweile hat die Staatsanwaltschaft München I aufgrund der dortigen Haftzuständigkeit die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Kripo in Fürstenfeldbruck sucht nun Zeugen, „die möglicherweise bereits im Vorfeld der Tat Beobachtungen (Näherungen, Anbahnversuche) gemacht haben, die im Zusammenhang mit der nachfolgenden Tat stehen könnten“, so die Polizei. Hinweise nimmt die Kripo unter (0 81 41) 61 20 entgegen.