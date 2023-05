Mesner in St. Michael seit 60 Jahren

Teilen

Treuer Kirchendiener: Der gebürtige Buchendorfer Matthäus Wastian kümmert sich auch mit 81 Jahren noch um St. Michael. Schließlich wohnt er gleich um die Ecke. © Andrea Jaksch

Schon sechs Jahrzehnte lang sperrt Matthäus Wastian die Kirchentüre in Buchendorf auf. Erinnerungen an frühere Zeiten lassen den Mesner etwas wehmütig werden.

Buchendorf – Es ist eine große Seltenheit: Sein 60. Jubiläum als treuer Kirchendiener feiert der gebürtige Buchendorfer Matthäus Wastian. Als Ministrant habe er bereits dem damaligen Gautinger Pfarrer Josef Winklmeier geholfen, erzählt der Mesner, der gleich um die Ecke der Dorfkirche St. Michael wohnt. Er seit mit seinen 81 Jahren zwar gesundheitlich nicht mehr so gut drauf, die Kirchentüre sperre er aber immer noch täglich auf, erzählt er. Und als Messdiener wirkt Wastian selbstverständlich auch noch.

Sonnenlicht strahlt an einem Nachmittag Ende April auf den Buchendorfer Friedhof neben St. Michael. Noch frisch ist der Grabhügel der russisch-orthodoxen Nonne, die dort gerade bestattet worden ist. Da der katholische Orden der „Englischen Fräulein“ das Buchendorfer Kloster nebenan an die russisch-orthodoxe Kirche verpachtet habe, würden auf dem kleinen Friedhof auch russisch-orthodoxe Schwestern beigesetzt, erklärt Wastian. Aber zwischen den Gläubigen gebe es keinen Austausch. Die orthodoxen Schwestern feierten in der Kapelle des Klosters mit dem denkmalgeschützten Pfarrhaus und der restaurierten Remise ihre eigenen Gottesdienste. Früher, als noch die katholischen Ordensfrauen das Kloster bewirtschafteten, sei der Austausch „rege“ gewesen. Noch Ende der 1950er-Jahre lebten bis zu 40 Ordensschwestern im eigens angebauten Altenheim. Bis 1905 war Buchendorf sogar Pfarrsitz von Gauting, auch daran erinnert Wastian, der mit der Historie bestens vertraut ist.

Bis zum Tod des Buchendorfer Paters Ferdinand Demes im Jahre 2006, an den die Tafel an der Kirchenmauer erinnert, feierten die Buchendorfer ihre eigenen Sonntagsmessen, erzählt der Mesner mit leiser Wehmut. „Ganz jung, als ich 20 Jahre alt war“, habe er das Amt von seinem verstorbenen Vorgänger Josef Fastl vor sechs Jahrzehnten übernommen. Als Ministrant kannte er sich schon gut in der Sakristei aus. „Da ich nicht verheiratet war und keine Familie hatte, hatte ich immer Zeit fürs Mesneramt“, sagt der ehemalige Bankmitarbeiter. Vor den Gottesdiensten steckte er Liedtafeln, zündete Kerzen an, legte liturgische Gefäße und Messgewänder bereit und sorgte für den Blumenschmuck. Inzwischen gebe es in der Filialkirche nur noch jeden zweiten Samstag eine Vorabendmesse mit Gautings Pfarrer Georg Lindl.

Aus gesundheitlichen Gründen sperrt Wastian das Gotteshaus erst mittags auf. Aber es lohne sich, sagt er. Denn vor allem an den Wochenenden kämen zahlreiche Radler vorbei, um den prächtigen Rokoko-Altar mit dem vergoldeten Erzengel Michael zu bewundern – eine meisterhafte Arbeit des berühmten Münchner Bildhauers Johann Baptist Straub.

Christine Cless-Wesle