Mit einer Kanone von 1800

Verfechter der Tradition: Der Buchendorfer Schützenmeister Sebastian Waltl lädt alle ein, am Freitag zur Keltenschanze zu kommen. © dagmar rutt

Die Buchendorfer Schützen laden zum Neujahrsböllern an die Keltenschanze.

Buchendorf – Nach zwei Jahren Corona-Pause laden die Buchendorfer Raubwildschützen für den Dreikönigstag, 6. Januar, wieder zum traditionellen Böllerschießen ein. Die Böller werden ab 16 Uhr an der Buchendorfer Keltenschanze gezündet. Mit von der Partie sind auch die St.-Vitus-Schützen Stockdorf sowie die Hubertus-Schützen Planegg. Über diese Tradition sprachen wir mit dem Buchendorfer Schützenmeister Sebastian Waltl (69).

Das Dreikönigs-Böllern an der Buchendorfer Keltenschanze ist eine Tradition. Wer ist daran beteiligt?

Es treffen sich die vor 95 Jahren gegründeten Buchendorfer Raubwildschützen, die St.-Vitus-Schützen Stockdorf und die Hubertus-Schützen Planegg immer am Feiertag, 6. Januar, an der Buchendorfer Keltenschanze. Davor begrüßen wir das neue Jahr schon beim gemeinsamen Böllern am 1. Januar an der Wiese Fleckhamer Straße in Krailling.

Wie viele Würmtaler Schützinnen und Schützen werden in Buchendorf dabeisein?

Wir sind so 25 bis 30 Schützen mit Schaft- und Handböllern, und dann haben wir noch vier Kanonen dabei.

Aus welcher Zeit stammt die Kanone der Raubwildschützen?

So aus der Zeit um 1800.

Was wird denn abgefeuert?

Schwarzpulver, wie im Ersten Weltkrieg und zu Napoleons Zeiten. Früher waren in den Kanonen noch Eisenkugeln. Jetzt haben wir Korken zum Verstopfen, bevor das Schwarzpulver gezündet wird.

Gibt es eine bestimmte Choreografie?

Für alle drei Schützenvereine gibt ein Stockdorfer mit seiner Fahne das Kommando. Wir haben da nur drei bis vier Möglichkeiten, wie etwa die schnelle oder die langsame Böller-Reihe. Nach zehn Schuss, ungefähr nach einer halben Stunde, ist das Böllerschießen schon vorbei.

Das Böllern als solches steht ja seit einiger Zeit in der Schusslinie von Umweltschützern. Und die Vorgänge in Berlin verbessern das Image auch nicht unbedingt.

Mit einer Silvester-Knallerei wie in Berlin mit verletzten Einsatzkräften ist unser traditionelles Dreikönigs-Böllern in Buchendorf aber gar nicht zu vergleichen. Denn wir zünden ja Schwarzpulver, das vollständig verbrennt – und keinerlei Rückstände hinterlässt. Wir melden das Böllern mit der Anzahl der Schüsse auch beim Ordnungsamt Gauting und bei der Polizei an. Damit die wissen, wann’s kracht und scheppert. Beim Lärmpegel halten wir die vorgeschriebenen Dezibel-Werte ein.

Was spricht denn fürs Böller-Schießen um das neue Jahr zu begrüßen?

Schauen Sie: Wegen Geboten und Verboten wird die Tradition bei uns doch immer weniger. Auch wir Buchendorfer Raubwildschützen haben nur noch 60 Mitglieder, davon 30 aktive Schützinnen und Schützen, aber keinen jungen Nachwuchs. Und wegen der Umwelt dürften dann ja auch die viel bewunderten Gebirgsschützen nicht mehr böllern. Kommen Sie doch einfach an Dreikönig um 16 Uhr an der Keltenschanze vorbei, um das Ganze zu erleben. Alle Bürgerinnen und Bürger sind nämlich herzlich eingeladen. Und die Jugendfeuerwehr Buchendorf schenkt auch Glühwein und Kinderpunsch aus, um ihre Kasse aufzubessern.

Interview: Christine Cless-Wesle