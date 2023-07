Seniorenbeirat: Mitfahrerbank soll bekannter werden

Teilen

Die Mitfahrerbank am Gautinger Bahnhof wird noch zu wenig genutzt - zumindest nicht so, wie sie gedacht ist. © Volker Ufertinger

Der Gautinger Seniorenbeirat will für die Mitfahrerbank am Bahnhof verstärkt werben. Viele halten sie für eine normale Bank, aber das ist sie nicht.

Gauting – Für Senioren ohne Auto oder Gautinger mit Mobilitätseinschränkungen ist die vor Jahren vom Seniorenbeirat beantragte Mitfahrerbank am Bahnhofplatz ein neues Angebot. Die Funktion der Bank „muss sichtbarer werden“, betonte Sebastian Fuchsberger von der Arbeitsgruppe „Gauting lebt“ in der jüngsten Seniorenbeiratssitzung. So mancher Gautinger lasse sich dort nieder, um sich einfach auszuruhen. Deshalb startet das Gremium eine Info-Kampagne.

Wer die Mitfahrerbank aufsuche, signalisiere Autofahrern grundsätzlich den Mitfahrwunsch, erläuterte Fuchsberger. Das Möbelstück habe der Bauhof an der Verkehrsinsel am Bahnhofplatz außerdem so platziert, dass Autofahrer dort problemlos anhalten könnten. S-Bahn-Nutzer oder Gautinger, die von Einkauf oder Arztbesuch kommen, hätten alle kurze, barrierefreie Wege bis zur Mitfahrerbank. Mit Ausklappen der Richtungsanzeiger signalisierten die Nutzerinnen und Nutzer Autofahrern ihr Wunschziel – zum Beispiel innerorts das Schwimmbad oder die Kolonie beziehungsweise die Ortsteile, heißt es in der Info des Seniorenbeirats. Aus wettbewerbsrechtlichen Gründen dürften die Supermärkte am Ortsrand aber nicht als Ziel genannt werden. Deshalb sollten Nutzer ein Ziel in der Nähe aufklappen, etwa Schwimmbad für den Lidl-Discounter. Der Standort am Bahnhofplatz sei so gewählt, „dass mit dem Fahrer des haltenden Pkw direkt durchs heruntergekurbelte Fenster auf der Fahrerseite kommuniziert werden kann“. Der Versicherungsschutz sei gewährleistet.

Bei autofreiem Sonntag keine Werbung möglich

Die einst von der ehemaligen Unterbrunner Seniorenbeirätin Barbara Weisser initiierte Mitfahrerbank sorge für weniger CO2-Ausstoß, betonte der Gremiumsvorsitzende Dr. Klaus Wagner. Doch leider könne die neue Mitfahrerbank beim autofreien Sonntag am 10. September nicht groß präsentiert werden. Grund: Die Aktionen mit Ständen werden nicht oben am Bahnhof stattfinden, sondern unten auf dem kurzen Abschnitt der Schulstraße hinterm Rathaus, so Fuchsberger. Und dort gibt‘s bekanntlich keine Mitfahrerbank.

Die nächste steht erst wieder am nördlichen Ende der Grubmühlerfeldstraße beim Betreuten Wohnen des BRK am Angerweg. Mangels Durchfahrtverkehrs wird das Angebot dort aber nicht angenommen. (cc)