Mobil dank einer guten Idee: Fundräder für ukrainische Flüchtlinge

Fahrräder für Geflüchtete: Ilja, Tatjana, Tatiana, Nadine Scheunemann, Angelika, Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger, Dieter Hack vom Repair-Café, Rostyslav und Daria bei der Übergabe der Räder, die verkehrssicher gemacht worden waren. © Andrea Jaksch

Einfache Hilfe, die etwas bringt: Ehrenamtliche des Repair-Cafés haben Fundräder für ukrainische Flüchtlinge hergerichtet. Normalerweise versteigert die Gemeinde herrenlose Drahtesel, aber nicht in diesem Jahr.

Gauting – Aus Alt wird Neu: Das Repair-Café Gauting hat herrenlose Fundräder zugunsten ukrainischer Flüchtlinge wieder auf Vordermann gebracht. Nadine Scheunemann vom Helferkreis Gauting hatte die Aktion ins Leben gerufen: Auf Facebook startete sie einen Spendenaufruf. Ein Dutzend Fahrräder konnte sie bereits an privat untergekommene Flüchtlinge vermitteln. Scheunemann sagte bei einem Pressetermin: „Das waren ganz tolle Fahrräder, in einem guten Zustand.“

Ein Mitarbeiter der Gemeinde Gauting wurde auf Scheunemanns Aufruf aufmerksam und schlug vor, die Fundräder der Gemeinde Gauting dieses Jahr zu verschenken. Zurückgelassene Fahrräder werden normalerweise von der Gemeinde versteigert, die Einnahmen fließen in die Sozialstiftung, so Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger. Heuer nicht: 19 Fundräder wurden an den Helferkreis übergeben. Zuvor mussten die Räder noch verkehrssicher gemacht werden. Ehrenamtliche Mitarbeiter des Repair-Cafés Gauting hatten sich bereit erklärt, die Räder sicher zu machen. Der Organisator des Repair-Cafés, Karl Heinz Jobst: „Es werden ja hier Fahrräder verschenkt, die auf die Straße gehen.“

Der Leitsatz vom Repair-Café ist bekanntlich „Hilfe zur Selbsthilfe“. Ganz nach diesem Motto halfen drei ukrainische Flüchtlinge am Samstag dabei, die Fahrräder wiederherzurichten. Daria, Rostyslav und Ilja packten mit zehn ehrenamtlichen Mitarbeitern mit an, Sattel und Bremsen auszutauschen, Räder aufzupumpen und Frontlichter zu installieren. Rund drei Stunden schraubten sie an vier Fahrrädern. Die Ersatzteile im Wert von rund 200 Euro wurden vom Radhaus Stockdorf zur Verfügung gestellt. Gebraucht wurden vor allem Bremszüge und Schaltungsteile.

Die Kommunikation mit den Ukrainern habe gut funktioniert. „Wir sprechen hier alle Englisch“, sagte Jobst. Zur Not wurde mit dem Handy übersetzt. Der Fahrradmechatroniker Dieter Hack vom Repair-Café schraubte noch am Tag der Übergabe diese Woche an den Fahrrädern und passte Sitzhöhen an.

Die Aktion kommt an: Der 15-jährige Rostyslav freute sich sehr über das Geschenk. „Ich möchte damit zur Schule fahren und einen Minijob suchen“, sagte er. Am 21. Juni werden die restlichen Räder repariert, denn „die Fahrräder sind noch nicht verkehrstüchtig“, berichtete Jobst. Das Repair-Café freut sich über jede helfende Hand. Für Kaffee und Kuchen ist gesorgt.

Nadine Scheunemann freute sich, dass Gauting über „so wahnsinnig engagierte“ Helfer verfügt und findet es „ganz toll, wir schön das hier in Gauting immer funktioniert“.

Mathilda Trausch