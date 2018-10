Mahnender Fingerzeig nach  New York

Um Gautings Zukunft ging es bei einer Diskussion im Bosco. Im Vordergrund stand der große Druck aus München auf das Umland.

Gauting – „München und die Würmtalgemeinden 2050“ – ein Thema, das den Bürgern auf den Nägeln brennt. Die Bar rosso des Gautinger Bosco war mit 60 Besuchern überfüllt, als in der Reihe „ArchitekturSichten“ Kreisbaumeister Dr. Christian Kühnel, Gräfelfings Bürgermeisterin Uta Wüst und Professorin Dr. Elisabeth Merk, Leiterin des Stadtplanungs-Referats der Landeshauptstadt, die drängenden Zukunftsprobleme diskutierten.

„Wir wachsen miteinander auf 5,5 Millionen Einwohner“, betonte Professorin Merk in Bezug auf München und sein Umland. Ein passendes Mobilitätskonzept mit S- und U-Bahnen werde aber seit 25 Jahren verschlafen.

„Wir haben ein Riesenglück, dass wir in so einer fantastischen Landschaft leben dürfen“ schwärmte Kreisbaumeister Dr. Christian Kühnel. „Die müssen wir bewahren.“ Die Wirtschaft boomt im Landkreis Starnberg, wie er betonte. Alle zwei Jahre weise er für eine Gemeinde ein neues Gewerbegebiet aus. Dadurch entstünden neue Arbeitsplätze mit entsprechendem Zuzug – und die Forderung nach bezahlbarem Wohnraum. Wohnungen gebe es im Landkreis, „aber nicht jeder kann sie bezahlen“. Wohin die Reise geht, zeige New York: Da müsse schon der gehobene Mittelstand, wie der Hochschullehrer, durchschnittlich fünf Stunden pro Arbeitstag ein- und auspendeln. „Das Gewerbe diktiert die Konsequenzen“, warnt der Kreisbaumeister. Tosenden Applaus der Besucher im Gautinger Bosco gab es dann für eine Forderung, die Dr. Kühnel aufstellte: Dort, wo der Arbeitsplatz entstehe, müsse auch die Wohnung sein, betonte er.

„Sie sprechen mir aus dem Herzen“, sagt Moderatorin Dr. Ulla Ziegler vom Gautinger Arbeitskreis „ArchitekturSichten“. Der Kraillinger Grünen-Gemeinderat Werner Engl wunderte sich gar über die Aussagen von Dr. Kühnel: „Ich bin überrascht, dass Sie so vernünftig sind.“ Der Kreisbaumeister argumentiere mit seiner Rede auch gegen den geplanten sechsgeschossigen Wohnungsbau im Kraillinger Waldgebiet. Dann kam er auch auf das geplante Gautinger Gewerbegebiet im Unterbrunner Holz zu sprechen, wo 2000 Arbeitsplätze entstehen sollen. Dadurch entstehe Siedlungsdruck und das soziale Problem mit bezahlbarem Wohnraum verschärfe sich. „Wie vermitteln Sie das der Gautinger Bürgermeisterin?“, fragte der Grünen-Gemeinderat aus Krailling. „Die Gemeinden haben die Planungshoheit, die Gemeinderäte die Verantwortung. Ich bin nicht ihr Aufseher“, antwortete der Kreisbaumeister. In kleiner Runde sage er den Bürgermeistern aber trotzdem seine Meinung.

Die Gautingerin Johanna Degkwitz äußerte ihren Unmut: „Wir werden als Bürger zu wenig über die Zusammenhänge informiert.“

Der pensionierte Stadtplaner Dr. Andreas Romero sagte: „Mein Wunsch ist eine Regionalkonferenz München Südwest, die politische Entscheidungen trifft.“ In diese Richtung gehe das Regionalmanagement München Südwest, betonte Gräfelfings Bürgermeisterin Uta Wüst. Regionalmanagerin Katharina Reichel, die bekanntlich im Gautinger Rathaus sitzt, habe das Thema „Wohnungsbaukonzept“ schon auf ihrer To-Do-Liste.

