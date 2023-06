Bosco-Programm: „Museum auf Zeit“ und ein Jubiläum

Die Macher des Bosco-Programms: der Vorstand des Theaterforums und das Bosco-Team mit Thomas Hilkert, Silvia Bauer-Wildt, Willi Rodrian, Katharina Hoheneichner, Katja Friedrich, Hannah Runkist, Amelie Krause unf Werner Gruban (stehend, v.l.) sowie Markus Sternagel, Anna Fichert und Lukas Zellner (vorne, v.l.). © Hans-Georg Krause

Rund 100 Veranstaltungen plant das Theaterforum Gauting für die neue Spielzeit, darunter befinden sich einige sehr bekannte Namen. Neu ist ein Jugend-Abo – und das Theaterforum hat Grund zum Feiern.

Gauting – Mit viel Herzblut und ehrenamtlichem Engagement haben die Spartenleiter des Theaterforums Gauting ein hochkarätiges Programm für die Spielzeit 2023/24 im Bürger- und Kulturhaus Bosco auf die Beine gestellt – sehr zur Freude der neuen Kulturmanagerin Katja Friedrich. Mit circa 100 Veranstaltungen von Schauspiel über Kabarett, Klassik und Jazz bis zum Vielklang feiert das von Hans-Georg Krause gegründete Theaterforum seinen 30. Geburtstag. Ganz neu ist das „Junge Abo“ für Jugendliche bis 25 Jahre, das drei frei wählbare Veranstaltungen zum ermäßigten Preis von 21 Euro beinhaltet.

Fließend und erfolgreich sei der Übergang von Amelie Krause zu Katja Friedrich gelaufen, betonte Thomas Hilkert, der Vorsitzende des Theaterforums, bei der Programmvorstellung am Montag. Die bisherige Bosco-Leiterin, bekanntlich Kulturmanagerin und Tochter von Hans-Georg Krause, war aus privaten Gründen nach acht Jahren ausgeschieden (wir berichteten). Sie habe ihre Nachfolgerin hervorragend eingearbeitet, so Hilkert. Vom Münchner Volkstheater bringe Dramaturgin Katja Friedrich wiederum „neue Impulse“ mit ins Programm. Dem Theaterforum und Amelie Krause danke sie fürs „herzliche Onboarding“, erwiderte Friedrich. Mit viel ehrenamtlichem Engagement sei der Gautinger „Leuchtturm“ nämlich etwas ganz Besonderes, so die Münchnerin. Nach der Pandemie herrsche zwar wieder Normalbetrieb. „Aber die Zuschauerzahlen sind noch nicht auf dem Niveau wie zuvor“, bedauerte Katja Friedrich. Im 30. Jubiläumsjahr des Theaterforums gebe es trotzdem viele Highlights.

Rufus Becks „Sommernachtstraum“

In der Reihe „Literatur & Musik“ hat der bekannte Schauspieler Rufus Beck Shakespeares „Sommernachtstraum“ mit dem Klavierduo Anna und Ines Walachowski zur Stand-up-Comedy umgearbeitet (17. November), erläutert Werner Gruban. Ein Geheimtipp bei „Vielklang“ sei das junge Jazz-Rock-Stimmwunder Alma Naidu (25. November). Die Sparte „Schauspiel“ hat Katja Friedrich als Betreuerin von Hans-Georg Krause übernommen. „Frei nach Georg Büchner“ hat Glossy Pain das klassische Theaterstück „Woyzeck“ ins Jetzt übertragen: Er rückt zwei Frauen ins Zentrum der Geschichte (30. Januar 2024). Mit „Gott“ von Ferdinand von Schirach gastiert das Euro-Studio Landgraf am 1. März im Bosco, das Münchner Metropoltheater ist am 13. Dezember mit „Die Wiedervereinigung der beiden Koreas“ da. Ein Höhepunkt werde das ausdrucksstarke Maskenspiel „Forever“ der spanischen Gruppe Kulunka Teatro (14. März), blickte Anna Fichert voraus.

Insgesamt vier Kindertheater stehen auf dem Spielplan, ebenso ein Konzert der Gautinger Kindersinfoniker mit Johannes X. Schachtner unter der Leitung der Weltklasse-Geigerin Julia Fischer. In der Reihe „Klassik“ konzertiert eines der besten Quartette der Welt – das international gefeierte „Quatuor Ebéne“ – in Gauting (6. Oktober).

Hochkarätige Kabarett-Gäste

„Große Namen“ wie Sigi Zimmerschied (24. November), Newcomerin Teresa Reichl (28. September) oder Christian Ehring (7. Juni 2024) stünden im Kabarettprogramm, sagte Lukas Zellner. Mit „Stand jetzt“ nimmt der aus den TV-Satire-Formaten „extra 3“ und „heute-show“ bekannte Ehring die allgegenwärtige Floskel aufs Korn. In „Heimspiel“ sind die Blues- und Roots-Musiker „Black Patti“ zu hören (7. Oktober). In der Jazz-Reihe entführt Startrompeter Leroy Jones nach New Orleans (26. Oktober). Ein besonderes Erlebnis dürfte der Abend mit Pianist Michael Wollny werden (28. Januar).

Neue Themenbereiche würden der Workshop „NiemandsLand? Emotionale Beziehungen zur Natur“ (25. Oktober) oder die Ausstellung „Neonatur – Lebensraum im Anthropozän“ von Toni Schade (23. Januar bis 22. März) erschließen, sagte Lukas Zellner. Als Glanzlicht im Jubiläumsjahr will der Unterbrunner Sammler Hermann Geiger das gesamte Bosco für einige Tage in ein „Museum auf Zeit“ verwandeln.

Barrierefreiheit mit Übersetzung in Gebärdensprache und Live-Audiodeskription würden „weiter ausgebaut“, kündigte Katja Friedrich an. Im Austausch mit der Gautinger Insel biete das Bosco zudem Sozialtickets für fünf Euro an. Einzelkarten und Wahlabonnements für alle Veranstaltungen in der neuen Spielzeit können ab Samstag, 1. Juli, im Theaterbüro des Bosco erworben werden. Mehr Infos unter www.bosco-gauting.de. (cc)