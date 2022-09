Musikschule hat neue erste Geige

Die neue Leiterin der Musikschule Gauting: Denise Krischke tritt mutig in die Fußstapfen von Christian Hiesel-Schill, der ins Kulturzentrum nach Milbersthofen wechselte. © Dagmar Rutt

Aufbruchstimmung bei der Musikschule Gauting- Stockdorf: Nach dem überraschenden Abschied des langjährigen Leiters Christian Hiesel-Schill trat Denise Kirschke soeben die Nachfolge an.

Gauting – Denise Kirschke ist Hochschulabsolventin und Violinlehrerin und stammt aus der Kulturhauptstadt Weimar. In der Orchestervereinigung Gauting spielt sie erste Bratsche und unterrichtet seit 2011 an der Musikschule. Nun hat die 41-Jährige die Leitung übernommen.

In Gauting sei sie bereits fest verwurzelt, betont die Mutter von zwei Kindern im Grundschulalter. „Nichts ist so schlimm, als wenn ein Profi vor der Kamera seinen Geigenbogen falsch hält“, erklärt Denise Kirschke mit amüsiertem Lachen. Im Gespräch ist die vom Kuratorium und drei Lehrkräften einmütig gekürte Leiterin noch etwas auf der Hut. Denn an ihre neue Rolle als Leiterin der Musikschule mit 740 Kindern und Jugendlichen sowie 36 angestellten Lehrkräften samt Organisation, Haushaltsführung und Planung müsse sie sich erst noch gewöhnen.

Tatkräftig unterstützt wird Kirschke von Petra Piele. Die Gautingerin ist seit 1996 Sekretärin und damit die Seele der Musikschule. „Ich habe schon drei Leiter erlebt“, erinnert sie sich – an die erste Ära mit der 2002 verstorbenen Flötistin Petra Fischer-Dieskau sowie 19 gemeinsame Jahre mit Christian Hiesel-Schill. Der Trompeter, der auch die Big Band der Gautinger Musikschule leitete, hat die Schülerzahl in Gauting verdreifacht, wie er in seinem Abschiedsbrief schrieb. Inzwischen ist er Geschäftsführer des Kulturzentrums im Münchner Stadtteil Milbertshofen.

„Meine Liebe gilt der klassischen Musik“, bekennt Kirschke. Vor allem der Romantik. Bereits als 16-Jährige habe sie deshalb beschlossen, Geigenlehrerin zu werden. Zielstrebig ging die gebürtige Weimarerin ihren Weg. Nach dem Abitur absolvierte sie die Berufsfachschule für Musik im fränkischen Kronach. Aufs Hochschulstudium in Lausitz mit Dreifach-Diplom in Bratsche, Geige und Elementarer Musikpädagogik folgte ihre erste Zeit als Musiklehrerin in Berlin-Reinickendorf. „Ich konzertierte aber auch mit dem Hochschulorchester der Humboldt-Universität in China, England und im Vatikan in Rom“, erzählt die Bratschistin.

Bereits seit 2011 unterrichtet Kirschke in Gauting, wo sie das Streicher-Ensemble leitet. Ihren Ehemann kennt sie seit ihrem gemeinsamen Geigenunterricht in Weimar. Mit ihm und den beiden Kindern wohnt sie in Gauting. „Wir sind fest verwurzelt.“ Und die ganze Familie spielt Violine, verrät die 41-Jährige. Zum 70. des Schwiegervaters habe es zum Beispiel ein Familien-Ständchengegeben.

„Ich freue mich auf die neue Aufgabe und will die Musikschule in Gauting präsenter machen – auch mit einem Tag der offenen Tür“, verrät Denise Kirschke. Beim Weihnachtskonzert am 4. Dezember im Rathausfoyer hat sie ihren ersten öffentlichen Auftritt als Leiterin der Musikschule. Darauf freut sie sich, das verrät ihr strahlendes Lächeln.

Christine Cless-Wesle