Gemeinde übernimmt neuen Bürgerbus: „Nabelschnur zum Leben“

Vor allem die ältere Generation wird sich darüber freuen: Mit Fahrern und Sponsoren präsentierte Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger am Freitag den neuen Gautinger Bürgerbus. Den Ford Transit hat Michael Hofmann, Geschäftsführer der Planegger Firma Thaler, über die Akquise von Werbeaufschriften ermöglicht.

Gauting – Die Gemeinde freue sich sehr, mit dem neuen Bürgerbusses den Gautingern „im Alter die Mobilität aufrechtzuerhalten oder sogar verbessern zu können“, sagte die Bürgermeisterin. Während des Lockdowns war der Service komplett eingestellt. Der zehn Jahre alte Vorgänger-Bus stehe künftig Vereinen zur Verfügung. Finanziert wurde der neue Achtsitzer über die Beteiligung von Handwerksbetrieben, Einzelhändlern, Dienstleistern, Ärzten, Apotheken, Gastronomie- und Beherbungsbetrieben, dankte Kössinger. „Toll: Wenn ich könnte, würde ich in diese Gemeinde mit dieser Infrastruktur ziehen“, freute sich Gislinde Dietz, Leiterin des Caritas-Seniorenheims Marienstift, über das Angebot auch für ihre Bewohner. Die Nachfrage von Senioren, die im Betreuten Wohnen des BRK am Angerweg leben, sei sehr groß, erklärte Kössinger. Der Bürgerbus sei für diese Menschen „die Nabelschnur zum Leben im Ortskern“.

Die drei erfahrenen, ehrenamtlichen Busfahrer Fritz Höhenberger, Heinz Rauhoff und Manfred Brauner unterstützten gehandicapte Personen beim Ein- und Ausstieg. Neu im Team ist der Gräfelfinger Nabil Preuß als „Springer“. Sowohl Passagiere als auch Fahrer, die für ihre Einsätze die Prüfung mit Personenbeförderungsschein absolviert haben, sind durch ein Hygienekonzept vor Corona geschützt. Die Fahrer trügen FFP2-Masken, im Achtsitzer werden wegen der Abstandsregeln maximal vier Fahrgäste mitgenommen. Es könne vorkommen, dass deshalb eine Passagierin mal länger an der Haltestelle warten müsse, aber sobald ein Sitz frei wird, kehre der Fahrer zurück – auch außerhalb des Fahrplans, betont Heinz Rauhoff.

Der Bürgerbus bedient Gautinger Wohnviertel ohne MVV-Anschluss und verkehrt dienstags, donnerstags und freitags zwischen 9 Uhr und 12 Uhr für jedermann. Eine Fahrt kostet einen Euro, Kinder ab sechs Jahren zahlen 70 Cent. Für Schwerbehinderte mit Ausweis und Kleinkinder in Begleitung Erwachsener ist der Service kostenfrei. Letzte Hürde: Da am neuen Bürgerbus statt einer mobilen ausklappbaren Rampe momentan ein in den Verkehrsraum ragendes Eisenbrett fest montiert ist, „müssen wir erst einen anderen Einstieg einbauen“, sagt die Bürgermeisterin. Der Bürgerbus fährt seit heute.

