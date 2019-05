Landratsamt stoppt Chaos-Baustelle

Erst Chaos, dann eine schnelle Entscheidung: Nach massiven Behinderungen in Gauting durch eine Baustelle am Hauptplatz hat das Starnberger Landratsamt gehandelt.

Gauting – In Gauting kocht die Volksseele: Wegen einer Baustelle der Stadtwerke München, die seit Montag am Hauptplatz die Gasleitungen erneuern, beschweren sich im Rathaus, aber auch bei der Polizei viele Bürger. Das Landratsamt schritt ein – die Baustelle wird abgebaut.

Weil der Verkehr nur noch einspurig per Ampelschaltung lief, stauten sich auf Starnberger, Bahnhof- und Münchener Straße die Fahrzeuge. Statt drei Minuten habe er von seiner Wohnung am Münchener Berg bis zur Insel an der Grubmühlerfeldstraße 20 Minuten gebraucht, berichtete ein Gautinger Autofahrer. Schulbusse mussten sich ebenfalls durch das Chaos zwängen – Verspätungen eingeschlossen, so Rathaussprecherin Charlotte Rieboldt. Der MVV war offenbar auch von der Baustelle überrascht worden.

Zuständig für die verkehrsrechtlichen Anordnungen sei die Kreisbehörde, sagte Josef Schmid, Verkehrssachbearbeiter bei der Polizei. Mit dem Staatlichen Bauamt Weilheim, Landratsamt, Stadtwerken und dem Gautinger Ordnungsamt gab es mehrere Besprechungen. Die Folgen schienen aber zunächst nicht allen klar gewesen zu sein: Das Landratsamt lässt nun die Baustelle samt Beschilderung am MIttwoch abbauen. Die Gemeinde teilte am Dienstagabend mit: „Nach Rücksprache mit den Stadtwerken wird die Baumaßnahme aufgrund der Schwierigkeiten zurückgestellt.“