Nach mehr als 70 Jahren droht das Aus

Der HC Gauting steht vor dem Aus. © Tom Weller

Der HC Gauting stellt den Betrieb vorerst komplett ein. Eine Vereinsauflösung ist denkbar.

Gauting – Seit 1951 wird in Gauting Handball gespielt. Zuerst bildeten die Handballer eine Abteilung unter dem Dach des TSV Gauting, nach dessen Insolvenz 2005 wurde der Handball-Club Gauting gegründet. Neben dem aktiven Sport herrschte bei den Handballern ein reges Vereinsleben mit Sommerfesten, Vereinsfahrten oder regelmäßigen Freundschaftsspielen gegen den Partnerverein aus Clermont-l’Hérault. Doch diese Zeiten sind vorbei. In der laufenden Saison nimmt der HC Gauting mit keiner einzigen Mannschaft mehr am Spielbetrieb teil.

„Da blutet einem das Herz, aber uns blieb keine andere Möglichkeit“, sagt HCG-Vorsitzender Klaus Laumer. Er ist seit 1977 Vereinsmitglied bei den Gautinger Handballern, war bis zu seinem 50. Lebensjahr noch selbst aktiv. Bereits in den vergangenen Jahren ging es langsam bergab. Eine Damenmannschaft gibt es seit 2018 nicht mehr, ein Jahr später folgte die Abmeldung der Herrenmannschaft. „Seit sechs, sieben Jahren haben wir Probleme“, sagt Laumer. Im Nachwuchsbereich blieb der Verein weiterhin aktiv, machte Werbung an den Schulen und über die sozialen Medien.

In der vergangenen Spielzeit konnten die Gautinger immerhin noch je eine männliche A-, B- und C-Jugend sowie eine Mädchenmannschaft stellen. Die Mädels gaben bereits während der Saison wegen Personalproblemen auf. Bei den Buben sollten vor dem Start der laufenden Spielzeit B- und C-Jugend zu einem Team zusammengelegt werden – es fand sich aber trotz hartnäckiger Suche kein Trainer. „Wir haben alles versucht, aber es ist wahnsinnig schwer, Leute zu finden. Vor allem, wenn man keine Mannschaften im Erwachsenenbereich mehr hat, aus denen man jemanden gewinnen kann“, berichtet Laumer. Die Folge: Fast alle der verbliebenen Spieler hörten mit dem Handball komplett auf.

Die größten Hoffnungen ruhten auf der A-Jugend, die laut Laumer auch leistungsmäßig eine gute Rolle hätte spielen können. Doch die talentiertesten Spieler wechselten zur HSG Würm-Mitte, und „mit acht, neun Leuten ergibt es keinen Sinn, eine Mannschaft zu melden“, so Laumer. Er hätte sich in diesem Fall einen kollegialeren Umgang zwischen den Vereinen gewünscht. „Ich bin nicht sauer auf diejenigen, die gewechselt sind. Aber ich hätte mir gewünscht, dass nicht nur einzelne Spieler angesprochen werden, sondern man nach einer gemeinsamen Lösung für alle sucht.“ Beispielsweise hätte man sich laut Laumer auch für eine Saison zusammentun können.

Immerhin ein wenig wurde noch Handball gespielt in den vergangenen Monaten: Eine gemischte U11-Mannschaft trainierte regelmäßig, betreut von ein paar älteren Jugendlichen. „Die hatten viel Spaß“, berichtet der Vorsitzende. Doch für die Teilnahme am Spielbetrieb fanden sich erneut nicht genügend Interessierte und keine volljährigen Trainer. Daher wird auch dieses Angebot nach Weihnachten eingestellt.

„Du brauchst ein paar Leute, die handballverrückt sind und den Laden am Laufen halten“, sagt Klaus Laumer. Doch diese fanden sich in den vergangenen Jahren immer weniger. Vor allem nach dem Abitur reisen viele erst einmal durch die Welt, verabschieden sich zum Studieren in andere Städte oder wollen andere Sportarten ausprobieren. „Das war zu meiner Zeit ganz anders“, sagt der ehemalige Handballer wehmütig. Aber ohne einen Erwachsenenbereich ist es eben schwer, einen Verein am Laufen zu halten. Schon bei den Vorstandswahlen vor zwei Jahren wurden händeringend Ehrenamtliche gesucht, letztlich musste sogar die Satzung geändert werden, da sich nicht mehr als drei Kandidaten fanden.

Hinzu kam die Pandemie. „Corona war natürlich nicht hilfreich“, sagt der HCG-Vorsitzende. Spiele fanden einen Winter lang gar nicht und danach nur in unregelmäßigen Abständen statt, die Bindung der Spieler zu Mannschaft und Verein ließ nach. Unabhängig davon ist der HC Gauting nicht der einzige Verein, der Nachwuchsprobleme hat. „Der Trend geht immer mehr zu Spielgemeinschaften“, hat Laumer festgestellt.

Ab 2023 ruht der Ball in Gauting erst mal komplett. Wie es dann weitergeht, soll auf einer Mitgliederversammlung im Frühjahr besprochen werden. Es besteht die Möglichkeit, dass der Verein vorerst bestehen bleibt und in Zukunft wieder neue Teams gebildet werden können. Doch auch eine Auflösung ist möglich. „Das müssen wir gemeinsam entscheiden“, kündigt Laumer an. Nach mehr als 70 Jahren steht der Vereinshandball in Gauting vor dem Aus.