Nach zwei Jahren Pandemie-Pause: Unterbrunner Bauernbühne spielt wieder, „Dorffest“ steigt

Voller Spiellust: die Theaterspieler der Unterbrunner Bauernbühne um (sitzend v.l.) Spielleiter Hubert Dietl, Gabi Gröber, Tanja Unger, Thomas Dietl, (stehend v.l.) Christine Penzenstadler, Souffleuse Anita Kosper, Jakob Dissinger, Silvia Geiger, Florian Collet und Monika Regensburger. © Dagmar Rutt

Premiere nach zwei Jahren Corona-Pause: Das Unterbrunner Bauerntheater spielt wieder. Einblicke von der Probe.

Unterbrunn – Voller Spiellust startet das Unterbrunner Bauerntheater-Team um den mit dem Gautinger Klinge-Kulturpreis geehrten Spielleiter Hubert Dietl in die nächste Saison: Nach zwei Jahren Pandemie-Pause feiert die Gruppe mit dem „Dorffest“ von Willy Stock am Freitag, 25. März, ab 20 Uhr Premiere.

„Ein Dorffest im Hochsommer: Was könnt’s Schöneres geben“, sagt Dietl beim Proben-Besuch des Merkur. Doch dann geht auf der Bauernbühne alles schief – also im Stück: Zwar bieten im Dorf zunächst alle ihre Hilfe bei den Vorbereitungen an. Aber dann kriegt Bäckermeister Fritz Spächt alias Thomas Dietl einen überzeugend gespielten Wutanfall: Er kann einfach den Zeitungsausschnitt mit der Nummer des eingeladenen Schlagerstars nicht finden. In einer weiteren Szene des lustigen Drei-akters verdächtigt die Frauenfraktion unter der Leitung der Bäckermeister-Frau ihre eigenen Männer der Sabotage. Bewaffnet mit Prügeln und Schürhaken gehen die Gattinnen mit der jungen Tochter Jutta Spächt (Tanja Unger) auf Einbrecherjagd.

„Super, dass es nach zwei Jahren endlich wieder losgeht“, freut sich Christine Penzenstadler, die die Frau des Metzgermeisters spielt. Sie sei auf Theaterentzug. Und bis zuletzt sei gar nicht klar gewesen, ob das schon 2020 und 2021 abgesagte „Dorffest“ heuer stattfinden darf: Erst am Dienstag habe das Landratsamt die Mehrzweckhalle für die Aufführung freigegeben, berichtet Dietl, der den Opa spielt. Doch die Halle darf nur mit maximal 200 Personen pro Aufführung (75-Prozent-Auslastung) belegt werden. Es gilt die 2G-Regel.

Weitere Termine nach der Premiere: 26. März, 1./2./3./4. April sowie 8./9./10. April jeweils ab 20 Uhr. Karten zu 10 Euro kann man täglich von 16 bis 19 Uhr bei Manuela Minzapost reservieren: (0 89) 850 32 08.

Christine Cless-Wesle