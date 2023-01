Neubau auf Gautinger Postwiese wohl 2024

Alt und rostig: Die Container auf der Postwiese sollen durch einen Neubau ersetzt werden. © Andrea Jaksch

Die Planungen für einen Neubau des Lebenshilfe-Kinderhauses auf der Gautinger Postwiese werden konkreter. Ob Wohnungen dort entstehen, ist eine Geldfrage.

Gauting – Die Container des Kinderhauses der Lebenshilfe auf der Postwiese in Gauting sind am Ende ihrer Betriebszeit angelangt. Da die vor mehr als fünf Jahren provisorisch aufgebauten Container an der Julius-Haerlin-Straße bereits rosteten und ab 2025 jährlich vom Statiker überprüft werden müssen, plane die Gemeinde einen Ersatz-Neubau, erklärte Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Im Gemeinderat diskutiert werden auf der Postwiese auch Wohnungen für dringend benötigtes Kindergartenpersonal. „Wir müssen schnell handeln“, betonte die Bürgermeisterin.

Im Rahmen der Machbarkeitsstudie für Kitas, deren Ergebnis demnächst im Gemeinderat vorgestellt wird, werde Kössinger zufolge ein Neubau-Konzept fürs Kinderhaus der Lebenshilfe präsentiert. Das Projekt ist im Haushaltsplan 2024 bereits mit 3,7 Millionen Euro veranschlagt. Vorgesehen sei eine vier- oder sechsgruppige Kita (wir berichteten).

Container rosten bereits

Hintergrund: Nach dem Deckeneinsturz im März 2010 in der damaligen Grundschule am Bahnhof (heute „Karls“) hatte die Gemeinde die zweistöckigen Stahlcontainer übergangsweise als Klassenzimmer angemietet und auf der Postwiese aufgestellt. Nach der Fertigstellung der sanierten zweiten Grundschule neben dem Rathaus bezog die Lebenshilfe Starnberg die frei gewordenen Container und eröffnete dort ihr Kinderhaus mit Krippe, Kindergarten und Hort.

Ob zusätzlich Wohnungen fürs Personal gebaut werden, hänge davon ab, „ob wir uns das leisten können“, sagte Kössinger. Um das Problem mit den von den Eltern händeringend benötigten Kinderbetreuungsplätzen am Ort zu lösen, habe sie Sozialamtsleiterin Alexandra Heckel bereits mit Alternativ-Modellen beauftragt. Bei der mangels Personal noch nicht belegten Krippengruppe im neu gebauten Waldorfkindergarten an der Tassilostraße wäre zum Beispiel auch eine Großtagespflege möglich. Und über die demnächst präsentierte Machbarkeitsstudie zu Kita-Standorten in Gauting solle die im Bebauungsplan vorgesehene Kita an der Wiesmahdstraße hinterm Schulcampus umgesetzt werden. Ein viergruppiges Kinderhaus sei dort „sicher möglich“, so die Bürgermeisterin. Befragt nach eventuellen Nachbareinwendungen aus dem ruhigen Wohngebiet Villenkolonie wegen befürchtetem Eltern-Transportverkehr, erklärte Kössinger, dass viele Eltern ihre Kinder teils schon mit Lastenrädern brächten. Wer wolle, dass es mit der Gesellschaft weitergeht, so die Bürgermeisterin weiter, müsse halt auch Kinderlachen hinnehmen, denn: „Wer pflegt uns später?“