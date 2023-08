Neubeginn im Zeichen des Baums in Unterbrunn

Von: Peter Schiebel

Teilen

„Kleine Heimat“ heißt der Kindergarten von Rebecca Möcks (l.) und Alexandra Heb in Unterbrunn. Die beiden haben vor zwölf Jahren bereits die erste Kinderfeuerwehr im Landkreis Starnberg gegründet. © privat

In Unterbrunn beginnt eine neue Kindergarten-Ära. Heute sollen die Räume des bisherigen BRK-Kindergartens an die neuen Betreiber übergeben werden. Am 1. September nimmt die „Kleine Heimat“ offiziell den Betrieb auf, drei Tage später kommen die ersten Kinder.

Unterbrunn – Die Vorfreude bei Alexandra Heb und Rebecca Möcks ist riesig. Eineinhalb Jahre lang haben sie nach Räumlichkeiten für ihren Kindergarten gesucht, Anfang dieses Jahres den Zuschlag der Gemeinde Gauting bei der Neuausschreibung des bisherigen BRK-Kindergartens „Regenbogen“ in Unterbrunn erhalten – und nun sind es nicht mal mehr zwei Wochen, bis der Betrieb dort tatsächlich losgeht. „Kleine Heimat“ heißt der neue Kindergarten in der Schulstraße 4. Und „Hoamat is koa Ort, Hoamat is a Gfui“, lautet das Motto, das auch auf dem Logo mit dem prächtigen Baum und den bunten Fußabdrücken zu lesen ist. „Wir wollen die Zeit für die Kinder so gestalten, dass sie sich zu Hause fühlen“, erklärt Alexandra Heb im Gespräch mit dem Starnberger Merkur.

Die 48 Jahre alte Mutter von drei Kindern ist gelernte Hotelkauffrau und leitet die Verwaltung der „Kleinen Heimat“. Sie lebt genauso in Unterbrunn wie Rebecca Möcks (39), die bis zu den Sommerferien den katholischen Kindergarten St. Martin in Martinsried geleitet hat und nun die pädagogische Leitung übernimmt. Dazu kommen zwei weitere pädagogische Fachkräfte – eine in Vollzeit, eine in Teilzeit –, die sich zusammen mit Rebecca Möcks künftig um 25 Kinder kümmern. 14 Mädchen und Buben waren bisher schon im BRK-Kindergarten in Unterbrunn, die übrigen elf Plätze sind bereits vergeben, wie Alexandra Heb erklärt.

Am 4. September erwartet die „Kleine Heimat“ die ersten „Bestandskinder“, peu à peu folgen alle weiteren, bis im November die letzten beiden Nachzügler dazustoßen. „Dann sind wir voll“, sagt Heb. Die Eingewöhnung wollen die beiden Freundinnen bewusst langsam gestalten. Schließlich sei für die Kinder ja nahezu alles neu: weite Teile der Einrichtung, die Erzieherinnen und natürlich auch viele künftige Freunde. Bis es so weit ist, ist allerdings noch einiges zu tun.

Start am 4. September

Für den Dienstag ist die Übergabe der Räumlichkeiten geplant und dann heißt es: Möbel aufbauen, Spielsachen einräumen und was sonst alles erledigt werden muss. „Wir haben einen Teil vom BRK abgelöst, andere Sachen neu, aber auch gebraucht gekauft im Sinne der Nachhaltigkeit“, sagt Alexandra Heb. „Aktuell sind diverse Garagen in Unterbrunn mit Möbeln gefüllt.“ Zahlreiche Helfer, auch aus Reihen der Eltern, hätten sich bereits angekündigt. Auch von daher spüre sie eine „super Motivation“, betont Heb.

Diese positive Einstellung wollen die neuen Kindergartenchefinnen auch den Kindern mitgeben. Sie habe sich bereits seit einigen Jahren mit dem Gedanken getragen, einen Kindergarten zu eröffnen, sagt Alexandra Heb – auch weil sie als Mutter von Kindergartenkindern nicht immer rundum glücklich mit den Einrichtungen gewesen sei. In Unterbrunn soll das anders werden. Zum einen passe das Team zusammen und stehe loyal füreinander ein. Zum anderen will die „Kleine Heimat“ den Kindern in Unterbrunn wirklich eine Heimat werden. Der Kindergarten will aktiv am Dorfgeschehen teilnehmen. „Wir wollen Milch und Eier bei Bauern im Ort holen und freitags gemeinsam kochen“, erklärt Heb. Dazu soll es pro Woche drei Aktivnachmittage geben. Die feierliche Eröffnung im Beisein von Vizebürgermeister Dr. Jürgen Sklarek ist für 3. September geplant.