Neue junge Pfarrerin für Stockdorf

Freuen sich über den Zuwachs (v.l.): Dekan Dr. Markus Ambrosy, Pfarrerin Elisabeth Kühn, Regionalbischof Christian Kopp, Pfarrerin Miriam Martin, Pfarrerin Anika Sergel-Kohls und Pfarrer Erwin Sergel mit der neuen Pfarrerin für Stockdorf und Planegg, Nathalie Ott (4.v.l.). © michael schönwälder

Nathalie Ott heißt die neue evangelisch-lutherische Pfarrerin für Stockdorf und Planegg. Am Sonntag führten Regionalbischof Christian Kopp und Dekan Dr. Markus Ambrosy die 29-Jährige offiziell in der Apostelkirche in ihr Amt ein.

Stockdorf – „Oh happy day“ sang der Stockdorfer Gospelchor Wings of Joy auf der Empore, während Sonnenlicht durch die Fenster der Stockdorfer Apostelkirche fiel. „Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in Finsternis wandeln…“: Mit diesem Glaubensbekenntnis führten Regionalbischof Christian Kopp und Dekan Dr. Markus Ambrosy die neue evangelisch-lutherische Pfarrerin für Planegg und Stockdorf, Nathalie Ott, am Sonntag offiziell in ihr Amt ein.

Die Apostelkirche unterhalb des Waldhangs von Forst Kasten war unter der Einhaltung der 3G-Regel während des Gottesdienstes voll besetzt. „,Ich bin das Licht der Welt‘ aus dem Johannes-Evangelium war bereits der Konfirmationsspruch von Nathalie Ott“, betonte Regionalbischof Kopp bei der Amtseinführung und erklärte den Hintergrund für die Wahl des Glaubensbekenntnisses. Die 29-Jährige, die zuvor in Miesbach Vikarin war, ist bereits seit Anfang März in der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Planegg-Stockdorf tätig.

Kopp hofft, dass durch die neue Pfarrerin der Zusammenhalt mit der Waldkirche Planegg gestärkt wird. Während der Amtseinführung erinnerte er die Gläubigen daran, dass vor der Fusion der beiden Kirchen 2018 „nicht immer gute Stimmung“ geherrscht habe. Doch die Herausforderungen der Kirchengemeinden mit zahlreichen Austritten wüchsen, erklärte Kopp auch mit Blick auf seinen katholischen Amtsbruder der Pfarrkirche St. Elisabeth in Planegg. Er freue sich deshalb umso mehr auf die pastorale Zusammenarbeit der beiden Pfarrerinnen Elisabeth Kühn aus Planegg und Nathalie Ott aus Stockdorf.

„Besser hätte es nicht laufen können“, sagte Dekan Dr. Markus Ambrosy während des Gottesdienstes. Denn Nathalie Ott, die am Staffelsee aufgewachsen ist und an der Ludwig-Maximilians-Universität in München studiert hat, übernehme nach ihrem zweieinhalbjährigen Vikariat nun die zweite Pfarrstelle im Würmtal. „Möge sie das Licht des Lebens umhüllen und den Menschen in diesen manchmal dunklen Zeiten leuchten“, sagte der Dekan.

Mit dem Segen von Regionalbischofs Kopp und der Übergabe der offiziellen Urkunde besiegelte Ambrosy die Aufnahme der 29 Jahre alten Pfarrerin in die Gemeinschaft der Ordinierten. Auf viele Arbeitsjahre und einen Ruhestand mit frühestens 75 Jahren müsse sich Nathalie Ott jetzt einstellen, scherzte der Dekan und spielte damit auf den künftig zu erwartenden Personalmangel unter den evangelischen Seelsorgern an. cc