Neue Pauschalen für Feuerwehreinsätze: Sie bringen Rechtssicherheit und Geld

Von: Volker Ufertinger

Ölspuren auf Straßen beseitigen Feuerwehren regelmäßig. Für die Kosten soll in Gauting künftig der sogenannte Schuldner aufkommen. © PantherMedia / Matthias Wolf

Die Gemeinde Gauting wird eine neue Feuerwehrkostensatzung bekommen. Das bringt neben Rechtssicherheit auch Geld in die knappe Kasse.

Gauting – Zu den klassischen Aufgaben der Feuerwehr gehört es, bei Gefahr für Leib und Leben auszurücken – vor allem bei Bränden. Diese Pflichtaufgabe kostet den Bürger nichts, wenn er nicht vorsätzlich oder fahrlässig handelt. Doch darüber hinaus gibt es auch Fälle, die theoretisch auch eine Firma erledigen könnte, etwa die Ölspur im Straßenverkehr oder der vollgelaufene Keller nach einem Unwetter. Hier holt sich die Gemeinde die Kosten für den Einsatz vom sogenannten Schuldner.

Das allerdings war in den vergangenen Jahren in Gauting nur bedingt möglich. Denn: Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hatte die Fallpauschalen, die in einem Muster des Bayerischen Gemeindetags genannt wurden, an denen sich Gauting wie viele andere Gemeinden orientiert, als unzulässig bewertet. Nun gilt: Jede Gemeinde darf und muss ihre eigenen Pauschalen bilden.

Den Entwurf der Verwaltung diskutierte am Dienstag im Beisein mehrerer Kommandanten der Ortsfeuerwehren der Haupt- und Finanzausschuss. Dass ein Gericht die Verwaltungen landauf, landab dazu verpflichtet, mit viel Aufwand eigene Satzungen zu erarbeiten, stieß bei einigen Gemeinderäten auf Unverständnis. „Es ist absurd, was wir an Bürokratie produzieren“, sagte etwa Jens Rindermann (Grüne).

Feuerwehrsatzung soll Haushalt entlasten

Geschäftsleiter Dr. Michael Groth wies andererseits darauf hin, dass die neue Satzung durchaus ihre Vorteile haben wird – nämlich finanzieller Natur. „Uns geht es darum, ein System aufzusetzen, wo sich die Hochwertigkeit der Dienstleistung in den Kosten niederschlägt.“ Sprich: Auf Dauer wird die Satzung den angespannten Gautinger Haushalt entlasten. Auch, weil rückwirkend für die vergangen Jahre Rechnungen ausgestellt werden können.

Sorgen machte den Gemeinderäten, dass die Fallpauschalen in den einzelnen Gemeindeteilen voneinander abweichen. Dass es in Oberbrunn teurer sein soll als in Gauting, leuchtete niemandem ein. „Das kann ich doch keinem Bürger erklären“, meinte etwa Maximilian Platzer (CSU). Die Erklärung hatte Sandra Gillitzer vom Ordnungsamt parat. „Die Unterschiede kommen daher, dass die Feuerwehrautos verschieden alt sind und die Anfahrtswege verschieden lang“, sagte sie. Dennoch neigte das Gremium der so genannten Pool-Lösung zu, wonach Einsätze mit dem Fahrzeug gleichen Typs gleich viel kosten.

Zur Debatte stand auch ein Antrag, den der Gautinger Feuerwehrverein stellvertretend für sämtliche Ortsteilfeuerwehren stellte. Nämlich: Aktive Feuerwehrleute sollten ebenso wie Ehemalige, die 25 Jahre Dienst getan haben, aus der Satzung herausgenommen werden. Das heißt: Feuerwehrleute, denen der Keller volläuft, soll keine Rechnung gestellt werden. „Damit soll das Engagement im Ehrenamt wertgeschätzt werden“, sagt der Gautinger Kommandant Alexander Jung. Ob und in welcher Form die neue Feuerwehrkostensatzung in Kraft tritt – darüber wird der Gemeinderat demnächst abstimmen.