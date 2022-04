Neue Vikarin verstärkt das Pfarrer-Team

Teilen

Freuen sich auf die Zusammenarbeit: Gautings Pfarrer Klaus Firnschild-Steuer und die neue Vikarin in der Kirchengemeinde, Cristina Burkert. © Andrea Jaksch

Über eine neue Vikarin freut sich der Gautinger Pfarrer Klaus Firnschild-Steuer. Theologin Cristina Burkert hat am Freitag ihren Dienst an der Gautinger Christuskirche angetreten. Offiziell wird die Vikarin beim Gottesdienst am Palmsonntag, 10. April, (Beginn: 10 Uhr) in ihr Amt eingeführt und den Gemeindemitgliedern vorgestellt. Die neue Vikarin wird die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Gauting mit ihren rund 3000 Mitgliedern betreuen und damit nicht nur den leitenden Pfarrer, sondern auch seine Amtskolleginnen Andrea Borger und Susanne Herms ab sofort unterstützen.

Gauting - Über Umwege gelangte die gebürtige Oberfränkin zum Theologiestudium: „Ich habe erst als pharmazeutisch-technische Assistentin gearbeitet“, erzählt Cristina Burkert im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Zusätzlich habe sie in Regensburg noch den Bachelor in Theologie und Musikwissenschaft draufgesattelt, aber auch eine Ausbildung in klinischer Krankenseelsorge absolviert. „Daraus entstand dann der Wunsch, hauptamtliche Pfarrerin zu werden“, erzählt Cristina Burkert. Deshalb habe die 41-Jährige erst mit dem Theologiestudium in München begonnen, als sie schon 33 Jahre alt war.

Ursprünglich „geprägt“ für den künftigen Beruf als Seelsorgerin habe sie schon als Kind ihre evangelische Heimatgemeinde. „Mit meinem Mann wohne ich in Hadern“, sagt die neue Vikarin. „An Kirchenmusik, katholischer und orthodoxer Theologie bin ich sehr interessiert“, betont die evangelische Seelsorgerin, die mit einem Katholiken verheiratet ist. „Ich singe auch gern und spiele Cello.“ Doch ihr Instrument habe sie zuletzt vor drei Jahren in der Hand gehabt.

In Gauting ist die neue Vikarin bereits seit eineinhalb Wochen im Einsatz – zum ersten Kennenlernen. Zu ihren Aufgaben werden gehören: Seelsorge, Religions- und Konfirmandenunterricht. Es gefällt ihr im Würmtal. Wenn sie nicht mit ihrem Mann in Hadern wohnen würde, würde sie herziehen. Es sei einfach schön an der Würm und in der Nähe des Starnberger Sees, so die 41-Jährige, die gern in der Natur ist und schwimmt.

Christine Cless-Wesle