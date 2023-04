Neuer Anlauf für Wasserschutz

Die Ausweisung eines neuen Wasserschutzgebietes für das Unterbrunner Holz geht in eine weitere Runde. Vier Jahre nach der ersten Auslegung sind die Unterlagen wieder einsehbar – und wieder Einwendungen möglich. Die Wasserversorgung Vierseenland würde sich eine schnelle Bearbeitung wünschen.

Unterbrunn – Mehrere Ordner füllten die Einwendungen von Grundstücksbesitzern und Gemeinden, als 2019 die Neuausweisung eines Wasserschutzgebietes für Brunnen der Wassergewinnung Vierseenland gKu, die den halben Landkreis versorgt, fürs Unterbrunner Holz ausgelegt wurde. Die Gemeinde Gauting hatte seinerzeit beispielsweise eine Reduzierung der Schutzzonen gefordert. Denn: Die neuen wären erheblich größer als die bisherigen. Ab 24. April liegen die aktuellen Unterlagen erneut in den Gemeinden aus.

Die Wassergewinnung Vierseenland betreibt im Unterbrunn Holz faktisch einen Brunnen – der reicht nicht. Zwei andere, I und II mit Namen, sind nicht mehr in Betrieb, der Brunnen II wird für Notfälle in Bereitschaft gehalten. Die beiden Brunnen seien aus Mengen- und Qualitätsgründen schon vor längerer Zeit vom Netz genommen worden, erklärt Robert Enthaler, stellvertretender technischer Leiter der Wassergewinnung Vierseenland. Die Hauptleistung kommt derzeit aus dem Brunnen III. Die Wassergewinnung wolle einen weiteren Brunnen bauen, VII genannt, damit man für den Ausfall von Brunnen III – und wenn es nur durch einen Pumpenschaden ist – gerüstet ist. Der Standort ist bekannt, auch durch Probebohrungen. Für diese beiden Brunnen hat die Wassergewinnung die neuen Schutzgebiete beantragt – und diese sind massiv größer als die bestehenden.

Das geplante Schutzgebiet umfasst Flächen fast bis Mamhofen im Süden. Die aktuellen Gebiete reichen lediglich bis auf Höhe Mitterwies, grob gesagt bis zum Südende des Sonderflughafens (ohne Landebahn). Der größte Teil des beantragten Gebiets ist das Schutzgebiet der Stufe IIb, die bisher nicht vorhanden ist. In der gibt es durchaus Einschränkungen, auch für Landwirte. Früher hatte man vielfach im Landkreis auf diese Stufe verzichtet und auf Vereinbarungen mit Grundstücksbesitzern gesetzt. Das ist inzwischen kaum noch machbar. Die geplanten Schutzzonen liegen hauptsächlich in den Gemarkungen Unterbrunn und Oberbrunn der Gemeinde Gauting sowie in geringem Umfang in der Gemarkung Frohnloh (Krailling), und der Gemarkung Hochstadt (Weßling). Zur Wahrheit gehört auch: Weil Brunnen aufgegeben werden, wird das Schutzgebiet am Nordende kleiner.

Das Landratsamt hat diese Woche die Unterlagen für die geplante Ausweisung erneut veröffentlicht (Amtsblatt 15a, auch auf lk-starnberg.de abrufbar). Für Betroffene, vor allem Grundstücksbesitzer und Landwirte, liegen die Unterlagen vom 24. April bis 24. Mai in den Rathäusern in Gauting, Krailling und Weßling aus. Für eine Einsichtnahme solle ein Termin vereinbart werden, rät das Landratsamt. Bis 9. Juni können Betroffene Einwendungen abgeben – und sowohl die Kreisbehörde als auch die Wassergewinnung erwarten einige. Sie werden danach fachlich geprüft, bei Bedarf auch mit Landesbehörden, dann folgt ein Erörterungstermin, wie Kreissprecherin Barbara Beck erklärt. Je nach Menge wird das einige Zeit dauern, wie sich schon nach der ersten Auslegung 2019 zeigte. Wann das Schutzgebiet dann in welcher Form tatsächlich ausgewiesen wird, ist derzeit nicht absehbar. Nach der ersten Auslegung war von einer Verfahrensdauer von mindestens 18 Monaten die Rede. Die waren vor zwei Jahren rum. Die Wassergewinnung hätte die Schutzgebiete lieber bald.