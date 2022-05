Frankreich und England rufen: Neuer Schwung für Gautings Städtepartnerschaften

Teilen

Der Vorstand des Deutsch-Französisch-Englischen Partnerschaftsvereins (DFEV, v.l.): Katrin Klinger, Bethan Ilett (beide Beisitzerinnen), Adriana Scipio (Vorsitzende), Pia Langer (Beisitzerin), Gerti Fischer (Schriftführerin), Katharina Ebner (Beisitzerin), Martin Vay (Schatzmeister) und Sabine Karmazin (Beisitzerin). © Andrea Jaksch

Gautings Deutsch-Französisch-Englischer Partnerschaftsverein plant weitere Treffen mit den befreundeten Gemeinden Clermont l‘Hérault und Patchway. Bei der Vorstandswahl gab es nur eine Überraschung.

Gauting – Aufbruchstimmung herrscht beim Deutsch-Französisch-Englischen Partnerschaftsverein (DFEV) in Gauting: Nach dem Osterferien-Trainingslager einer Gautinger Fußball-Jugendmannschaft im südfranzösischen Städtchen Clermont l’Hérault steht bald wieder eine Fahrt an. Das berichtete Partnerschaftsbeauftragter Wilhelm Rodrian zuletzt bei der Jahresmitgliederversammlung im voll besetzten Nebenzimmer des „Forestella“. Der neue Bürgermeister von Clermont l’Hérault, Gérard Bessière, sei sehr interessiert.

Hochzufrieden sind die aktuell 102 Mitglieder des DFEV offenbar mit ihrer Vereinsspitze: Bei der turnusgemäßen Neuwahl wurde Adriana Scipio, pensionierte Englischlehrerin an der Realschule, einstimmig als Vorsitzende bestätigt. Überraschungen gab es beim Stellvertreterposten: Weil Dr. Katharina Ebner nicht mehr antrat, wurde Pia Langer einstimmig zur Vize gewählt. Die bisherige Schatzmeisterin Sabine Karmazin gab ihr Amt an Martin Vay ab. Mit Schriftführerin Gerti Fischer sowie den Beisitzerinnen Gabi Mathes, Sabine Karmazin, Pia Langer, Dr. Katharina Ebner, Bethan Ilett und Katrin Klinger ist der Vorstand komplett.

Die Partnerschaft zwischen Clermont l’Hèrault und Gauting existiert seit 1973 und war eine der ersten im Landkreis Starnberg. Neue Dynamik entwickelt sie durch den neuen Bürgermeister Gérard Bessière. Das noch vom gerade verstorbenen Lutz Tietz angeleierte Trainingslager der Fußballjugend von Trainer Oliver Stollbert in Clermont war quasi der Türöffner. Die Gautinger Hütte auf dem neu verpachteten Campingplatz am dortigen Lac du Salagou stehe der Jugend zwischen Juli und August wieder zur Verfügung, so Wilhelm Rodrian.

In der Rückschau erinnerte Katharina Ebner an die vom Deutsch-Französischen Bürgerfonds und der Kreissparkasse gesponserte Rathaus-Ausstellung mit Gewinnspiel. Ein Höhepunkt war 2021 die geförderte Veranstaltung zum Film „Eine Frau mit rauschenden Talenten“ mit anschließendem Empfang im Kinolokal „Tati“.

Seit Mai 2020 hätten zwischen Vertretern den drei Partnerstädte wegen Corona zur Kontaktpflege nur Online-Treffen stattgefunden, erzählte Adriana Scipio. „Was heißt Europa für uns?“, lautete das Thema beim Zoom-Meeting der drei Partnerschaftsvereine heuer zum Europatag. Frieden, Freundschaft und Respekt seien für den Zusammenhalt in Europa die Grundlage, sagte die gebürtige Britin Bethan Ilett mit Hinweis auf den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Die digitalen Zusammenkünfte könnten noch ein paar Teilnehmer mehr vertragen. Das klang bei der Versammlung durch.

Nach langer Corona-Pause nehmen die monatlichen Stammtische im „Victor‘s“ mit Englisch-Französisch-Konversation mittlerweile wieder Fahrt auf. Mit dem Deutsch-Französischen Tag an der Realschule und am Otto-von-Taube-Gymnasium startete das Jahr 2022 nach der Corona-Pause live.

Im vergangenen Oktober war eine Gautinger Delegation in Clermont zum Antrittsbesuch bei Bessière. Anlässlich 20 Jahren Partnerschaft mit Patchway kommt am 15. Juni eine südenglische Delegation nach Gauting.

Christine Cless-Wesle