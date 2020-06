Neuer Wirt beim Gautinger SC: „Stefano“ öffnet ungeachtet der Corona-Krise

Von Corona lässt sich Srboljub Stefanovic nicht aufhalten: Beim Gautinger SC hat der Wirt jetzt die neue Gaststätte „Stefano“ eröffnet - und bietet faire Preise.

Gauting – Am Eingang zur Sportgaststätte des Gautinger SC und zur einladend weiß bestuhlten Außenterrasse prangt das neue Wirtshausschild „Stefano“. Doch anders als zu vermuten, stammt der neue Pächter Srboljub Stefanovic nicht aus Italien, sondern aus Serbien. Im Team mit dem Kroaten Dario Piljak hat der erfahrene Gastronom zuvor schon ein Jahrzehnt lang erfolgreich die Sportgaststätte der Turnerschaft Jahn in München geführt, berichtet GSC-Vorsitzende Elisabeth Wetlitzky über den neuen Wirt.

Bis 3. Juli ist jedes dritte Bier frei

„Bis 3. Juli ist jedes dritte Bier frei“, wirbt die Brauerei am Haupteingang. Ungeachtet des Corona-Lockdowns – als noch sämtliche Außenanlagen gesperrt waren – eröffnete „Stefano“ Anfang des Monats die Sportclub-Gaststätte an der Leutstettener Straße, erklärt Wetlitzky den ungünstigen Termin. Den Vertrag hatte der neue Pächter schon vor Corona unterschrieben: Srboljub Stefanovic war auf der Suche nach einer neuen Sportwirtschaft gewesen, da die Jahn-Gebäude in München abgerissen und neu gebaut werden. Über einen griechischen Freund habe er erfahren, dass der bisherige Wirt des Gautinger Clublokal „Nostos“ aus persönlichen Gründen einen Nachfolger suche. Und da „alles gepasst hat“, habe er zugegriffen und den Pachtvertrag unterschrieben.

Faire Preise und Vollkorn-Pasta im Stefano

Von seinem bisherigen Vereinslokal hat der erfahrene Gastronom das Konzept mitgebracht – und günstigere Preise. Den beliebten Klassiker „Currywurst mit Pommes“ gibt’s für 6 Euro, die Portion Bratkartoffeln ist für 3,80 Euro zu haben. Wiener Schnitzel vom Schwein mit Pommes und Salat steht für 9,50 Euro auf der Speisekarte.

Aus der italienischen Küche biete er ausschließlich „Vollkorn-Pasta“ an, betont Wirt „Stefano“, der auch selber in der Küche steht. Schließlich wolle er dem Italiener „Mimmo“, der nebenan die Tennisclub-Gaststätte betreibt, „keine Konkurrenz machen“. Pünktlich zur Neu-Eröffnung senkte Gastronom „Stefano“ auch die Getränke-Preise.

Stefanovic: „Für mich ist das Lokal in Gauting optimal“

„Für mich ist das Lokal in Gauting optimal“, sagt der verheiratete Familienvater. Denn so habe er vormittags Zeit für seine beiden Kinder. Das „Stefano“ hat keinen Ruhetag und öffnet täglich ab 17 Uhr. Bei schönem Wetter sei die Lage an der Leutstettener Straße, auf der Ausflügler radeln und Spaziergänger an der Außenterrasse vorbeikommen, ideal, sagt Stefanovic.

Langsam lockern sich bekanntermaßen auch wieder die Corona-Regeln, was gut ist für den Gastronomen: Zu Beginn durften zwar nur 15 Gäste in den Clubraum, um die Fußball-Bundesliga zu schauen. Doch im hell getünchten Gastraum dürften inzwischen schon zehn Personen aus verschiedenen Haushalten an einem Tisch sitzen. Daher hofft der Wirt auf zahlreiche Gäste.

Christine Cless-Wesle