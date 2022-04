Neues Polizeigebäude in Gauting: Baubeginn in Sicht

Geld steht bereit

Noch in diesem Herbst soll Baubeginn für die neue Gautinger Polizeiinspektion sein. Mit der Genehmigung des Haushalts des Freistaats durch den Landtag vor wenigen Tagen stehen die erforderlichen Mittel grundsätzlich bereit.

Gauting – An der Notwendigkeit für ein neues Polizeigebäude in Gauting besteht seit Jahren kein Zweifel. Zu schlecht sind die Zustände in der aktuellen Inspektion. Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger fühlt sich „in die 1950er-Jahre zurückversetzt“. Peter Aumann, Bereichsleitung Hochbau beim Staatlichen Bauamt Weilheim, nennt die bauliche Situation an der Münchener Straße gegenüber dem Starnberger Merkur gar „erbärmlich“. Noch in diesem Herbst will er mit einem Neubau an der Pentenrieder Straße beginnen. Einen ganz wesentlichen Beschluss dafür hat in der vergangenen Woche der Landtag gefasst. Mit der Verabschiedung des Haushaltsplans für das laufende Jahr genehmigte er nämlich auch die sogenannte „Anlage S“. In ihr werden die Mittel für aktuelle große Baumaßnahmen des Freistaats veranschlagt. In dieser Anlage steht auch das Gautinger Projekt mit kalkulierten acht Millionen Euro Kosten.

Die CSU-Stimmkreisabgeordnete Dr. Ute Eiling-Hütig freute sich am Montag bereits per Pressemitteilung. Der Beschluss sei „ein wichtiger Schritt für den dringend notwendigen Neubau eines Dienstgebäudes“, erklärte sie, verwies gleichzeitig aber darauf, dass der Haushaltsausschuss des Landtags das Geld im Juli noch final freigeben muss. Sie sei aber zuversichtlich.

Bis zu dieser Sitzung und auch in den Monaten danach hat Hochbauleiter Aumann seiner Behörde einen sportlichen Zeitplan auferlegt. Die fertige Projektplanung für den Neubau gehe „in Kürze“ an die Regierung von Oberbayern und die beteiligten Ministerien für Finanzen und für Inneres, erklärt er. Nach der Genehmigung will er bis September mit der Vergabe und den Bauvorbereitungen fertig sein. Als Baubeginn gibt Aumann Stand jetzt „Oktober 2022“ an. Die Baugenehmigung liege bereits vor, nachdem der Gautinger Gemeinderat den Bebauungsplan aufgestellt hat. Die Fertigstellung ist laut aktuellem Zeitplan für Juli 2024, die Inbetriebnahme von August bis Oktober 2024 und die Übergabe an die Polizei schließlich für November 2024 vorgesehen. „Dann haben wir in Gauting ein zeitgemäßes Gebäude, auch was die Energiestandards betrifft“, sagt Aumann.

Auch Lademöglichkeiten für E-Autos sind geplant

Das Hauptgebäude entsteht parallel zur Ammerseestraße und hat eine Grundfläche von 37 mal 12 Metern. Die Traufhöhe beträgt 10,50 Meter. „Aufgrund der Lage am Rande des Trinkwasserschutzgebietes Kreuzlinger Forst wurde in der Planung auf eine Unterkellerung verzichtet“, erklärt Aumann. Stattdessen entsteht zwischen Dienstgebäude und Garagen ein ebenerdiges Nebengebäude. Geplant ist der Neubau als Energieeffizienzhaus. Auf der nach Süden ausgerichteten Fläche des Satteldaches ist eine Fotovoltaikanlage vorgesehen. Geheizt wird mit einer Wärmepumpe. Auch Lademöglichkeiten für E-Autos sind geplant. Mit seiner Lage bilde der Neubau „den städtebaulichen Auftakt“ für den neuen Handwerkerhof, betont Aumann.

Inspektionsleiter Andreas Ruch hat den Zeitplan mit großer Freude aufgenommen. Er freut sich bereits auf das neue Gebäude, mit dem für die Gautinger Dienststelle generell eine neue Ära anbricht. Denn mit Inbetriebnahme in zweieinhalb Jahren vergrößert sich der Zuständigkeitsbereich um mehr als das Doppelte. Gilching (bislang Inspektion Germering) sowie Stockdorf und Krailling (bislang Inspektion Planegg) werden dann auch von Gauting aus betreut. Was mit dem bisherigen Gebäude an der Münchener Straße geschieht, ist offen. Bürgermeisterin Brigitte Kössinger geht davon aus, dass es abgerissen wird. „Der Statiker geht ja jetzt schon ein und aus“, sagt sie über den Zustand. Im Gespräch ist eine Nutzung des Grundstücks für die Feuerwehr.