Ökumene „auf einem guten Weg“

Neujahrsempfang in der Christuskirche: Cristina Burkert, Kristin Groß-Stolte, Amelie von Wissmann (Vertrauensfrau), Künstler Martin Buchholz, Pfarrerin Susanne Herms, Andrea Borger und Pfarrer Klaus Firnschild-Steuer (v.l.). © AJ

Gut besucht war der erste Neujahrsempfang seit Corona in der Gautinger Christuskirche. Pfarrer Klaus Steuer verteidigte dabei den Wechsel des Kindergartenträgers.

Gauting – Beim ersten Neujahrsempfang der evangelischen Gemeinde Gauting nach der Corona-Zwangspause freute sich Pfarrer Klaus Firnschild-Steuer wieder über voll besetzte Bänke in der Christuskirche. Rund 150 Zuhörerinnen und Zuhörer, vom Senior bis zur Konfirmandin, applaudierten dort am Freitagabend dem Berliner Kabarettisten, Musiker und Autor Martin Buchholz für seinen unterhaltsamen Auftritt.

„Licht in die Dunkelheit“ bringe die christliche Botschaft, eröffnete der Pfarrer seine Neujahrsansprache. Nach einer „großen Durststrecke“ mit erheblichen Einschränkungen durch die Pandemie sei das zurückliegende Jahr 2022 das des „langsamen Erwachens“ gewesen. Denn zuvor hätten sich etwa die Buben und Mädchen der Evangelischen Jugend nicht mehr treffen dürfen. Beim Nachwuchs mit Konfirmandinnen und Konfirmanden sei durch Corona „eine Lücke entstanden“. Doch seit 2022 dürften die Konfirmanden-Freizeiten ja wieder stattfinden.

Nach Putins Angriffskrieg auf die Ukraine habe sich auch die evangelische Kirchengemeinde für Flüchtlinge am Ort eingesetzt, so Steuer im Rückblick. Für Berufsberatung, die Kleiderbörse, Deutsch- und psychologisch betreutre Kurse für Kriegsflüchtlinge „haben wir Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt“. Auch die Sach- und Geldspenden für die „Hilfe für die Ukraine“ von Elvira Zechalo seien über die Christuskirche gelaufen. Marion Jettenberger vom Ambulanten Hospizdienst Gauting habe Ukrainerinnen regelmäßig zum Kaffee eingeladen.

„Auf einem guten Weg“ sei die Gautinger Ökumene mit dem katholischen Pfarrer Georg Lindl. Das Sternsingen zu Dreikönig, bei dem Kinder von Tür zu Tür gehen und für einen guten Zweck wie Kinderschutz in Indonesien sammeln, werde eine gemeinsame, ökumenische Aktion.

Für den ökumenischen Weltgebetstag am 3. März, der heuer der von China bedrohten Republik Taiwan gewidmet ist, suche Cornelia Muschalik noch Leute, die bei der Gestaltung mitmachen.

Bei den Senioren im Mehrgenerationencampus des BRK oder im Caritas-Pflegezentrum Marienstift sei seine Amtskollegin Susanne Herms präsent, so Steuer weiter. Gegen einige, kritische Stimmen, die dafür „kein Verständnis“ hatten, habe die Mehrheit des Kirchenvorstands den Evangelischen Kindergarten ans BRK Starnberg als Träger übergeben, erinnerte der Pfarrer an den Widerstand aus der Elternschaft, aber auch aus der Kirchengemeinde (wir berichteten). Doch mit Blick auf die Zukunft mit eingeschränkten Möglichkeiten der Kirche für einen Kindergarten-Neubau, sei dies die richtige Entscheidung gewesen. Und das BRK habe zugesichert, dass der Kindergarten auch in Zukunft ins Gemeindeleben eingebunden bleibe.

Ausdrücklich dankte der Pfarrer Kirchenvorstand, Chören, Evangelischer Jugend, Kindergarten-Eltern, dem Umweltteam des „Grünen Gockels“ und dem Ambulanten Hospizdienst für ein lebendiges Gemeindeleben. „Zusammen ist man weniger allein“, bekräftigte der Berliner Kabarettist und Theologe Martin Buchholz mit seinem Lied zur Gitarre.

Christine Cless-Wesle